Al mare con il cane? Ecco le spiagge e gli stabilimenti che accolgono "Fido"

Si avvicinano i mesi estivi e chi ama trascorrere le vacanze al mare insieme al proprio cane è alla ricerca di aree adatte all'accoglienza del suo animale domestico. Il Comune di Ravenna ha ribadito anche per il 2023 il divieto di condurre animali in spiaggia, anche se al guinzaglio o con museruola, tranne che nelle zone attrezzate. La costa ravennate, in questo senso, conta diverse aree, sia in spiaggia libera che in stabilimenti privati, delimitate e riservate all'accoglienza di animali domestici. Un bel modo per cittadini e turisti di vivere la riviera romagnola in relax e insieme al proprio "Fido".

Spiagge per cani: dove si trovano

Sono sei le spiagge libere della costa ravennate dove è permesso, dall'alba al tramonto, l'accesso insieme ai propri amici a quattro zampe, alle quali si aggiungono numerosi stabilimenti balneari attrezzati.

Le spiagge libere

Marina di Ravenna nel tratto di 80 metri di spiaggia libera adiacente al lato nord dello stabilimento balneare Ruvido;

Casalborsetti, nel tratto di spiaggia libera di circa 70 metri a sud allo stabilimento balneare Overbeach;

Marina Romea, nel tratto di spiaggia libera di circa 100 circa compreso tra i campeggi Reno e Romea (I proprietari di animali possono accedere con facilità alla spiaggia attraverso le strutture del Camping Reno. Per poter transitare sarà necessario dichiarare il motivo del transito e mostrare un proprio documento d’identità);

Lido Adriano, nel tratto di 80 metri circa a nord dello stabilimento balneare Oasi;

Lido di Classe, nel tratto di spiaggia libera di circa 60 metri a nord della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio;

Lido di Savio, nel tratto di spiaggia fronte mare ci circa 40 metri, a sud della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio.

Gli stabilimenti balneari

Casalborsetti: Bagno Overbeach – Via Stefano Ortolani, 1; Bagno Romeo – Via Delle Ortensie, 12; Bagno Conchiglia – Viale Al Mare, 8

Marina Romea: Bagno Azzurro – Viale Italia, 18; Bagno Aloha Beach – Viale Italia, 117; Bagno Sirenetta – Viale Italia, 101/103; Bagno Graziella – Viale Italia, 44; Bagno Marisa– Viale Italia, 85

Porto Corsini: Waikiki Bagno Mara – Via Teseo Guerra, 27; Barbagno6 – Via Teseo Guerra, 35

Marina Di Ravenna: Zanzibar – Viale Delle Nazioni, 440

Punta Marina: Pirata Beach – Via Della Fontana, 36; Dolce Vita Beach Club – Via Della Fontana, 54

Lido Adriano: Bagno Arcobaleno – Viale Francesco Petrarca, 358, Sabbia D’Oro – Viale Francesco Petrarca, 466

Lido Di Dante: Bagno Del Passatore – Viale Matelda, 2; Bagno Classe – Viale Paolo E Francesca

Lido Di Classe: Bagno 2000 – Via Emanuele Pessagno, 54; Bagno Go-Go Beach – Via Bering Vitus, 105; Bagno Katia – Via Emanuele Pessagno, 16; Bagno Cayo Loco – Via Antonio Da Noli; Bagno Gustofino Beach By Bagno Vanni – Via Caboto, 28; Bagno Jamaica Beach – Via Bering Vitus, 107

Lido Di Savio: Bagno San Francisco – Viale Romagna, 197; Bagno Azzurro – Via Bagnara, 1; Bagno Salsedine 367 – Via Giovanni Marradi, 11; Bagno Hotel Palace Lido – Via Giovanni Marradi, 12; Bagno Levante – Via Giovanni Marradi, 369; Bagno Oscar – Via Verghereto, 49; Bagno Banana Beach – Via Verghereto, 348; Hotel Apollonia – Via Faenza, 12; Bagno Internazionale – Via Massalombarda, 365; Bagno Lo Spiaggino – Via Ravenna, 2; Bagno Kilauea – Via Ravenna, 4

L'elenco degli stabilimenti può essere soggetto a modifiche e integrazioni nel corso della stagione balneare.