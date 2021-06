Spiagge dog-friendly, 'green' e sport per tutti i gusti: le novità degli stabilimenti balneari

Stabilimenti sempre più ecosostenibili, spiagge a misura di quattrozampe, arenili accessibili ai disabili. E ancora Hydro e Kitefoil, yoga sulla sabbia, chiringuiti e concerti all’alba. Dai Lidi ferraresi scendendo fino a Cattolica, passando per i Lidi ravennati, Rimini e Riccione, le spiagge romagnole da sempre dettano mode e tendenze con grande attenzione alle esigenze del turista e sguardo costante all’innovazione. Sono le spiagge che propongono servizi per tutti i gusti con un occhio di riguardo a chi ha esigenze ‘speciali’, 110 km di costa dove la qualità e il comfort si sposano con una forte spinta ecologica. Sempre più eco-sostenibile e all’insegna di slogan come: plastic-free e no-smoking, la Riviera si conferma leader per il lancio dei nuovi sport di spiaggia e di mare. Benessere e divertimento sono sempre assicurati.

La filosofia green ed eco-friendly delle spiagge emiliano romagnole

Sempre di più le spiagge della Riviera romagnola propongono uno stile di vacanza che si ispira al green e all’ecologia. Innovazione e costante rinnovo sono le parole d’ordine degli stabilimenti balneari che hanno investito su spazi verdi in spiaggia nel rispetto dell’ambiente e della natura, sostituendo il cemento con materiali sostenibili. Fotovoltaico, pannelli solari e illuminazione a risparmio energetico sono sempre più diffusi nelle spiagge della Riviera. Tutte attuano la raccolta differenziata dei rifiuti con un sistema organizzato di aree ecologiche e tutti gli stabilimenti sono diventati, per ordinanza regionale, ‘plastic free’, cioè è vietata la distribuzione di plastica usa e getta.

Un altro comportamento virtuoso della Riviera romagnola è il divieto di fumo sulla battigia, per garantire il benessere dei non fumatori e allo stesso tempo ridurre la presenza di mozziconi. Diversi poi sono i progetti eco-friendly che si snodano lungo la costa: di Legambiente è il progetto “Ecospiagge per tutti”, riconoscimento che raggruppa 35 stabilimenti lungo la costa che devono mettere in atto una serie di comportamenti, come l’educazione ecologica ai turisti, il risparmio idrico, la differenziazione dei rifiuti. In questi stabilimenti sono usati prodotti ecosostenibili, l’illuminazione è a risparmio energetico e l'accesso in spiaggia deve essere attrezzato per chi ha problemi di mobilità.

“Green Booking” è invece il progetto patrocinato dai Comuni di Cervia, Ravenna, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, nei cui hotel, se si prenota una vacanza, si contribuisce a piantare un albero. Sono 850 gli alberi piantumati fino a ora. L’intento è quello di rendere sempre più eco e verde la Riviera, ma anche di sensibilizzare gli ospiti sui temi del turismo sostenibile.

In Riviera un occhio di riguardo alle disabilità

Anche per l’estate 2021 a Punta Marina, nel ravennate, riapre uno spazio speciale per persone disabili o affette da malattie come Sla, Sma, Sclerosi Multipla, Distrofia Muscolare. Si tratta del tratto libero di spiaggia tra gli stabilimenti Chicco Beach e Susanna, attrezzata e gestita dall’Associazione “Insieme a Te”, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Ravenna. Questo stabilimento balneare speciale è dotato di dispositivi all’avanguardia per l’accesso alla spiaggia e al mare e di particolari accorgimenti indispensabili, come gli attacchi elettrici per i respiratori, ausili per entrare in acqua, sedie e lettini speciali, barelle basculanti. Inoltre l’associazione gestisce quattro appartamenti attrezzati, per trascorrere serenamente una o più settimane nella quiete di Punta Marina.

In Riviera, la maggior parte degli operatori balneari sono organizzati per accogliere persone affette da disabilità e forniscono strumenti ad hoc per i clienti come, ad esempio, la sedia “job” per accedere al mare. Molti bagni inoltre hanno cercato di abbattere le barriere architettoniche con cabine più larghe e passerelle per agevolare il passaggio delle carrozzine fino all’ombrellone, oppure fino al mare. Sulle spiagge di Cervia è attivo il servizio ‘Bagnino per amico’ che mette a disposizione il fisioterapista gratuito che assiste la persona disabile sia sulla spiaggia che per fare il bagno nel mare. Il servizio è gratuito sia per il cliente che per lo stabilimento balneare ed è finanziato e organizzato dalla Cooperativa bagnini di Cervia (in collaborazione con il Centro Fisioequipe).

Le spiagge emiliano romagnole sempre più ‘pet friendly’

Per chi ama viaggiare con il proprio cane, l’Emilia Romagna è una delle destinazioni più accoglienti. Dal 2002 la Regione Emilia Romagna ha avviato un percorso per l’ospitalità degli animali in spiaggia. Oltre alle spiagge libere dove i cani sono permessi, sono sempre di più gli stabilimenti balneari attrezzati per accogliere gli amici pelosi con percorsi dedicati ai cani, aree di sgambamento, ombrelloni, docce e piccole piscine per cani, corsi di addestramento gratuiti e dog menu. In quasi tutte le località, poi, la balneazione dei cani è ammessa dalle ore 06.00 alle 7.30 del mattino e dalle 19.00 fino al tramonto.

Il Comune di Ravenna ha deciso l’ingresso libero agli animali in diversi tratti di spiaggia libera: a Marina di Ravenna, nel tratto di 80 metri adiacente al lato nord dello stabilimento balneare Ruvido; a Casalborsetti, nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di circa 70 metri a sud dello stabilimento balneare Overbeach; a Marina Romea nel tratto di spiaggia libera di 100 metri circa, tra i campeggi Reno e Romea; a Lido Adriano, nel tratto di 80 metri circa a nord dello stabilimento balneare Oasi; a Lido di Classe nel tratto di spiaggia libera, a nord della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio; a Lido di Savio nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di 40 metri a sud della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio.

La tecnologia a servizio delle spiagge romagnole

Attente alle proposte tecnologiche le spiagge romagnole sposano una nuova concezione dello stabilimento balneare, diventando sempre più smart, dinamiche e attente alle esigenze dei propri fruitori. La Riviera romagnola è stata la prima in Italia ad offrire 110 km di costa coperti dal wi-fi gratuito, messo a disposizione sia dalle associazioni dei bagnini che dai singoli stabilimenti balneari. Decine poi sono le piattaforme per la prenotazione online dei servizi di spiaggia, dall’ombrellone al pranzo. Ma anche altri servizi hanno iniziato a fare il loro ingresso negli stabilimenti balneari come nel caso del Bagno Conchiglia 186 di Cervia che quest’anno sfoggia gli ombrelloni che si aprono in maniera automatica grazie al sole.

La Riviera romagnola capitale degli sport sulla sabbia

Teqball, Teqvoly, Touchtennis sono i nuovi sport di spiaggia, ma nei 110 km di costa non c’è stabilimento balneare che non sia attrezzato con impianti e campi sportivi, dal Paddle all’ormai conosciutissimo beach volley passando per le tradizionali bocce.

Il Teqball, di moda già dall’anno scorso, è sbarcato in quasi tutti gli stabilimenti balneari della Riviera Romagnola. Gioco perfetto per la spiaggia, consiste in uno scambio di palla intorno a un tavolo curvo dotato di una rete compatta per garantire che la palla rimbalzi sempre, assicurando un gioco continuo e dinamico, ma soprattutto adatto a chiunque.

Diversi i tornei in Romagna, con il Bagno Fantini di Cervia che il 4 luglio ospita il Campionato Italiano. Evoluzione del Teqball è poi il Teqvoly: lo stesso tavolo incontra anche il gioco del volley adatto a tutti gli appassionati beach volley. Il Teqvolley permette di praticare le stesse movenze della pallavolo, ma in poco spazio. La vera novità 2021 è il Touchtennis, via di mezzo fra tennis e paddle, che si sta velocemente diffondendo nel mondo. Il Bagno Fantini di Cervia si è già attrezzato e lo propone come sport dell’anno. Ideale per tenersi in forma, si pratica su fondo duro, ma in un campo di dimensioni più ridotte rispetto al tennis, con racchetta più piccola e palline brevettate che “viaggiano” meno velocemente, con lo scopo di facilitare un maggior numero di scambi.

L’imbarazzo della scelta per gli appassionati di sport d’acqua

Kitesurf, Hidrofoil, Kitefoil Flyboard, Surf, Windsurf, wakeboard, ma anche Sup (Stand Up Paddle) e immersioni. Il mare della Riviera romagnola offre un ampio ventaglio di sport d’acqua per soddisfare le esigenze dei turisti appassionato. Ogni tratto di costa propone corsi di Wind e Kite surf e ovunque si possono trovare le attrezzature per sfiorare l’acqua pagaiando con la tavola Sup. Corsi decisamente originali sono quelli che sul Sup prevedono esercizi di yoga, pilates, streching o ginnastica funzionale, rivolti a chi vuole migliorare e potenziare la propria forma fisica, con particolare attenzione ai muscoli stabilizzatori.

L’Hydrofoil è l’evoluzione degli sport d’acqua del momento, una tavola con una grande pinna in carbonio che funge da deriva permette di planare sull’acqua tanto da rendere l'idea che il rider voli, mentre agganciati a un kite si può praticare il Kitefoil. Un grosso centro che organizza corsi e noleggia attrezzatura è a Porto Corsini, l’Adriatico Wind Club, che dispone di 15.000 mq. di spiaggia ed una kitebeach dedicata.

In Riviera si pratica yoga guardando il mare

All’insegna del benessere sempre più spiagge offrono corsi di yoga e meditazione, pratiche che trovano nel rapporto con il mare una dimensione speciale. Un ricco programma di eventi legati alla pratica dello yoga vengono organizzati sulle spiagge e sui waterfront della Riviera. Dal 27 al 29 agosto a Milano Marittima e Cervia si svolge “Yamm Festival”, una “tre giorni” interamente dedicata alla pratica, alla scoperta e alla diffusione dello Yoga e delle nuove pratiche ludiche emergenti, fondate sulla ricerca dell’equilibrio e armonia con la natura. Tra le attività previste anche una sessione di yoga all’alba in riva al mare a Milano Marittima. La vera tendenza della Riviera è lo yoga sul Sup, una tecnica che richiede equilibrio e concentrazione. Tra gli stabilimenti che propongono i corsi di Sup Yoga da provare il Bagno Fantini di Cervia e l’Aloa Beach di Marina Romea.

Piscine in spiaggia, sempre più di moda in Riviera

Al Bagno Holiday di Milano Marittima la piscina in spiaggia è doppia: una all’aperto con idromassaggi e cascate e l’altra che si può coprire e riscaldare per le giornate più fredde magari primaverili o autunnali. Novità del 2021 è poi la piscina del Bagno Marachella a San Mauro Mare. A pochi passi dal mare, la moderna piscina di acqua naturale e sale, si presenta con una caratteristica forma ad onda. Non manca una cascatella, l'idromassaggio e il bar.

L’arte del mosaico si impara in spiaggia con Mosaico in tour

Si chiama “Mosaico in tour” ed è una vera e propria officina del mosaico che si muove su quattro ruote con a bordo attrezzi, insegnanti e, soprattutto, le piccole tessere di vetro con cui creare i mosaici. Organizzato dall’Associazione “Il Cerbero” consiste in 70 laboratori che si svolgono in spiaggia dai Lidi di Comacchio a Cesenatico, passando per Ravenna, Cervia e Milano Marittima. Dalle basi teoriche si passa alla realizzazione di un mosaico con materiali d’uso e attrezzi che sono gli stessi impiegati dagli artisti mosaicisti e le stesse paste vitree che usavano gli antichi. I corsi durano tre ore e sono a carico degli stabilimenti balneari, quindi gratuiti per i turisti.

Sui Lidi di Ravenna si celebra Dante Alighieri

A Ravenna si celebra Dante sulle spiagge, nell’anniversario dei 700 anni dalla morte, con una mostra della Cooperativa Spiagge Ravenna che espone, in tutti gli stabilimenti balneari del litorale ravennate, oltre 200 tele romagnole stampate a mano raffiguranti il Sommo Poeta con il caratteristico color ruggine su tela naturale. Sono realizzate dalla storica Stamperia Pascucci di Gambettola, che tramanda dal 1826 saperi e tecniche di questa arte e che per questa mostra ha utilizzato un particolare stampo con l’effige di Dante Alighieri, utilizzato nel 1921 per celebrare il 600° anniversario della morte.