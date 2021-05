"Spiagge e fondali puliti": nei lidi nord ravennati l'appuntamento dedicato al fratino

Durante la giornata i partecipanti puliranno pineta ed entroterra di Porto Corsini e Marina Romea. Sarà anche l'occasione per osservare i nidi del fratino, specie in via d'estinzione

Torna "Spiagge e Fondali Puliti", la declinazione italiana dell’iniziativa Clean Up the Med e portata in Italia da Legambiente. Quest’anno l’appuntamento sarà a Porto Corsini e Marina Romea domenica 16 maggio alle ore 9. Proprio in quest’ultima località ha infatti nidificato l’ormai famoso Fratino, specie in via d’estinzione. L’edizione locale di quest’anno sarà quindi dedicata a questo esemplare: durante la giornata i gruppi di partecipanti saranno interessati ad azioni di pulizia della pineta e dell’entroterra della località, mentre altri gruppi potranno essere accompagnati a visionare il nido, con la massima attenzione e ad almeno alcune decine di metri di distanza per non disturbare la cova. E’ consigliato portarsi un binocolo.

Lo scopo sarà infatti quello di trasmettere il messaggio secondo cui è importantissimo che sempre più persone prendano consapevolezza dell’abbandono dei rifiuti, in particolare plastica, nei nostri mari e che si impegnino nella loro rimozione, ma che le attività di raccolta auto-organizzate avvengano con la dovuta attenzione nei confronti di quelle specie di interesse che nidificano sulle nostre spiagge scegliendo allora i periodi opportuni. L’iniziativa è organizzata da Legambiente Ravenna – Circolo Matelda e la rete “Salviamo il Fratino della costa ravennate”, in collaborazione con Pro Loco di Porto Corsini e Marina Romea e con il patrocinio del Comune di Ravenna e del Centro Ceas.

Partecipano e aderiscono all’iniziativa: Associazione Ornitologi dell’Emilia-Romagna AsOER, WWF Ravenna, Croce Rossa Italiana Comitato di Ravenna, Ortisti di Strada – Resilienza Silenziosa ed il Centro Sperimentale per la tutela degli habitat Cestha. Per chi volesse partecipare, può preavvisare al seguente link: https://forms.gle/DbL1R8KmyWK6c1ni7