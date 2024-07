Spiagge, Legambiente: "Il 32% della costa romagnola è in erosione e aumentano gli eventi estremi"

Crescono gli eventi meteo estremi e prosegue incessante il fenomeno dell'erosione. Sono dati preoccupanti quelli che emergono dal “Rapporto Spiagge 2024” di Legambiente. Un'analisi che riguarda tutta Italia, ma che mette in allarme soprattutto la costa romagnola. Secondo l’Osservatorio Città Clima di Legambiente, dal 2010 a giugno 2024 è aumentato il numero degli eventi meteo estremi nei comuni costieri: 816 (+14,6% rispetto al bilancio dello scorso anno in cui erano stati 712) su un totale nazionale di 2.086 (ossia il 39,1%), avvenuti in 265 dei 643 comuni costieri (pari al 41,2%). In Emilia Romagna in particolare sono 29 gli eventi censiti nel periodo, di cui 9 mareggiate, 8 allegamenti da piogge intense, 7 eventi con trombe d’aria che hanno causato danni; tra i Comuni costieri coinvolti è Cesenatico quello che registra il maggior numero di eventi meteo con danni alla comunità. Ma recentemente sono stati diversi i fenomeni registrati nel Ravennate, come la tromba marina che ha colpito uno stabilimento balneare a Punta Marina.

Inoltre, secondo una recente mappatura di Ispra, la superficie complessiva delle spiagge italiane misura appena 120 km quadrati, meno del territorio del solo municipio di Ostia a Roma, con spiagge che hanno una profondità media di circa 35m e occupano appena il 41% delle coste (3.400 km su un totale di più di 8.300 km). "Spiagge che dovranno fare i conti - spiega Legambiente - con una crescente erosione costiera che caratterizza le nostre coste e che necessita di un approccio integrato per mettere a sistema tutte le criticità". Un problema, quello dell’erosione costiera che tocca da vicino la nostra regione dove, come sottolineal'associazione, "su 106 km lineari di costa il 32,3% è in erosione".

Il report d'altra parte mette in luce alcuni aspetti positivi della Regione Emilia-Romagna, che è fra le poche ad aver realizzato un Piano di adattamento al cambiamento climatico per le aree costiere, iniziato con un percorso partecipativo avviato nel 2021 dal titolo “Che costa sarà”, che si concluso nel 2023 con la presentazione della Strategia Gidac. Sempre in Emilia Romagna il report indica due buone pratiche: il progetto Operandum, che vede tra i partner l’Università di Bologna e ARPAE, che ha costruito una duna artificiale sul litorale ferrarese come modello di Nature Based Solution per affrontare le mareggiate, e il Parco del Mare di Rimini, un progetto che prevede la riqualificazione in senso ambientale ed estetico funzionale di 16 km del lungomare della cittadina.

“Come sappiamo le coste sono la prima parte del territorio esposto alle conseguenze del cambiamento climatico, nello stesso tempo rappresentato, sia a livello economico che ecologico, una importante risorsa per la biodiversità, turismo, porti e pesca – dichiara Francesco Occhipinti, direttore di Legambiente Emilia Romagna -.Vista l'estensione della nostra costa è sempre più importante comprendere quali sono gli effetti di ogni singola azione, acquisendo la consapevolezza di quali sono gli effetti irrimediabili del turismo balneare, dell'erosione costiera. Gli abusi edilizi, le concessioni demaniali marittime e l'estrazione di idrocarburi offshore. Nell' ottica di tutela del nostro litorale è sempre più urgente e necessario fare ampie considerazioni di intervento sia sugli aspetti di adattamento che di mitigazione per ridurre la quota di influenza del cambiamento climatico.”

Concessioni balneari: un "Far West"

Legambiente esprime dubbi sulla situazione delle concessioni balneari. Secondo la mappatura - arrivata solo a fine ottobre 2023 – della commissione prevista dalla “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, appena il 33% delle coste italiane è oggetto di concessioni. "Un calcolo anacronistico e inesatto - rileva Legambiente - che prende in considerazione il livello nazionale senza considerare le situazioni specifiche delle regioni (come Liguria, Emilia-Romagna, Campania con il litorale occupato al 70%) e che include anche aree industriali, porti e coste rocciose. Da allora il Consiglio di Stato ha affermato con tre sentenze che le proroghe generalizzate delle concessioni demaniali agli stabilimenti sono illegittime perché in contrasto con la normativa dell'Ue e che, entro il 31 dicembre 2024, tutti i territori dovranno bandire procedure di gara imparziali e trasparenti. Ma in Italia, complice il ritardo del Governo, regioni e comuni stanno procedendo nella confusione più totale senza un quadro normativo unico di riferimento".

"In Emilia-Romagna si faranno le gare prevedendo un giusto riconoscimento del valore aziendale dell’impresa uscente, degli investimenti realizzati e della professionalità degli operatori che hanno gestito finora il bene demaniale. A questi si affiancheranno criteri quali gli standard qualitativi dei servizi, la sostenibilità sociale e ambientale del piano degli investimenti. Inoltre, il Comune di Rimini ha confermato alcuni incentivi per gli stabilimenti balneari che decidono di accorparsi: in caso di tre stabilimenti uniti, ad esempio, viene ceduta una parte di spiaggia, da trasformare in libera, ma potranno essere aumentate cabine, chioschi bar (che potranno dotarsi di terrazza) e servizi - conclude Legambiente - Al momento a Rimini nord il fronte di spiagge libere è cresciuto di 115 metri lineari e di 130 a Rimini sud".

Le proposte di Legambiente

Attraverso il suo rapporto Legambiente lancia al Governo anche sette proposte per il futuro delle coste italiane: 1) Attuazione del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, stanziando le risorse ed emanando il decreto per l’insediamento dell’Osservatorio Nazionale per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici; 2) superare la logica dell’emergenza e degli interventi invasivi per la difesa delle coste dall’erosione; 3) interventi di rinaturalizzazione delle coste, ricostituendo le fasce dunali e zone umide e paludose; 4) approvazione della legge sullo stop al consumo di suolo; 5) stabilire un quadro normativo unico da rispettare in tutta Italia per l’affidamento delle concessioni balneari (tramite bandi) per garantire libera e gratuita fruizione delle spiagge, premiando nell’assegnazione la qualità dell’offerta e le scelte di sostenibilità ambientale; 6) ristabilire la legalità e fermare il cemento sulle spiagge; 7) costruzione, adeguamento e/o messa in regola dei sistemi fognari e di depurazione e regolamentare lo scarico in mare dei rifiuti liquidi.