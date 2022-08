Spiaggia chiusa in Bassona, i naturisti: "Basta divieti. I forestali aiutino i pompieri a spegnere gli incendi"

Nuove fiamme e nuove polemiche a Lido di Dante. L'Aner (associazione naturista emiliano romagnola), tramite il proprio presidente Jean Pascal Marcacci stigmatizza gli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto sia la pineta Ramazzotti, colpita lunedì mattina da un nuovo incendio, sia la spiaggia della Bassona a Lido di Dante. "La pineta retrostante la nostra storica spiaggia nudo-naturista sta subendo attacchi incendiari ripetuti ad opera di nemici dell'ambiente che approfittano della confusione in loco e anche dell'assenza di regole chiare sulla fruizione di pineta ed arenile", afferma Marcacci.

A creare frizioni è anche la proroga fino al 15 di agosto dell'interdizione della spiaggia per non disturbare la nidificazione del fratino, piccolo uccello trampoliere tutelato dalle norme nazionali. "L'indeterminato protrarsi della chiusura, vista la scomparsa del fratino già dopo il primo rogo di fine luglio, ha esacerbato gli animi dei frequentatori - sostiene il presidente di Aner - Nessuna cartellonistica avverte i turisti naturisti circa la fine dell area agibile e tantomeno in paese a Lido di Dante si danno informazioni (forse volutamente per non scoraggiare gli ospiti)".

"I forestali sono i grandi assenti dell estate naturista - continua Marcacci - Perché non informano e giustificano la chiusura di spiaggia o pineta? L'ordinanza forestale è stata prorogata fino al 15 agosto, ma perché? Il limite era il 31 luglio. L'ordinanza balneare non fissava limiti temporali ma solo spaziali. Sabato e domenica scorsa i molti naturisti che passeggiavano ignari non hanno incontrato nessun fratino, ma i forestali insistono rovinando la stagione e le prenotazioni di agosto. I naturisti sono stufi di questa situazione - conclude Marcacci - Basta con i divieti immotivati, piuttosto i forestali aiutino i Vigili del Fuoco a spegnere gli incendi".