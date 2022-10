Ombrelloni, lettini e torrette di salvataggio: la Romagna sbarca sulle spiagge del Qatar per i Mondiali di calcio

Ci sarà anche l’Italia, o meglio la Romagna con la sua riviera, ai prossimi mondiali in Qatar. Sono infatti in partenza in queste ora da Cervia - Milano Marittima con destinazione Qatar (Qetaifan Island), penisola che si affaccia sul Golfo Persico, 800 ombrelloni, 3.000 lettini, 500 sdraio e 4 torrette per il salvataggio. Una volta giunti a destinazione, assieme a una ventina tra bagnini di salvataggio e gestori di stabilimento, andranno a creare la prima "temporary beach romagnola" al mondo, accogliendo gli ospiti internazionali di quella che è, a tutti gli effetti, una delle Fun Zones ufficiali coordinate dalla Supreme Committee for Delivery and Legacy che ha il compito di gestire i Mondiali per conto del Governo del Qatar e la FIFA. L’idea, che ha il patrocinio del Comune di Cervia e il sostegno della Pro-Loco è venuta ad Alessandro Gaffuri, cervese giramondo nonché Ceo e fondatore di CELS Group, società che crea e gestisce grandi eventi in Europa e Medio Oriente.

“Sono romagnolo - racconta Gaffuri - e sono cresciuto considerando normale il nostro modo di organizzare le spiagge, facendone luoghi accoglienti, glamour e alla moda, in cui le persone potessero trascorrere il tempo in modo piacevole e divertente. Tuttavia, girando il mondo, ho capito in fretta che in realtà il nostro modo di intendere l’hospitality è unico e amato ovunque. Così ho pensato di portare a Doha, almeno per qualche mese, la parte migliore della Romagna, coinvolgendo i proprietari di 8 stabilimenti balneari di Cervia e Milano Marittima portando lettini, sdraio e ombrelloni, oltre a parte del proprio personale, per far vivere ai turisti quell’esperienza unica che viviamo ogni estate in Romagna”.

Sarà un vero e proprio beach club italiano quello di cui godranno gli ospiti di Qetaifan Island. Un isolotto artificiale del Qatar pronto ad ospitare fino a 30.000 persone/giorno, diecimila delle quali si prevede usufruiranno della spiaggia ideata da Gaffuri. Tuttavia, in linea con la tradizionale offerta di Cervia e Milano Marittima,ci saranno anche le notti da passare a ballare in locali trendy, frequentati da campioni dello sport e personaggi dello spettacolo, sulle note della musica programmata da dj di fama internazionale che proprio dalla Romagna hanno intrapreso la loro carriera e che da qui partiranno per animare le notti mondiali del Qatar.

“Ho lavorato per tanti anni nei locali di Cervia e Milano Marittima, gestendone alcuni di grande successo - conclude Gaffuri - dunque non potevo non completare il nostro Beach Club con una serie di dj set tenuti dai nostri migliori Disc Jockey, come Fabio Bartolini, che verranno anche accompagnati da alcuni dei migliori musicisti del nostro territorio, come Marcello Sutera”. Mancherebbe solo la piadina, per completare il quadro, ma quella romagnola doc prevede l’uso dello strutto, non ammesso dalla dieta islamica. Tuttavia, Gaffuri e il suo staff stanno già lavorando a un’alternativa che non la faccia rimpiangere. A partecipare all’iniziativa, mettendo a disposizione le attrezzature della spiaggia, sono stati gli stabilimenti balneari: Mosquito, Bandito, Bicio, Papao, Tangaroa, Spiaggia 30, Cortesi Lanzarini.