'Sport di tutti': a Russi attività sportive ed extra tra skate, pattinaggio e arrampicata

'Sport di tutti' è un modello d’intervento sportivo e sociale a Russi che mira ad abbattere tutte le barriere di accesso allo sport e declina concretamente il principio del diritto allo sport per le persone e nelle comunità. Sport di tutti – Inclusione è un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento dello Sport in collaborazione con Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita.

Il coordinamento dell’iniziativa di Sport di Tutti – Inclusione “Educare all'aperto: sport e inclusione si incontrano a Russi” sarà a cura della asd Ice-In Line Imola in qualità di capofila, e garantisce la promozione, attraverso l’attività fisica gratuita a partire dai 5 anni di età, con una durata biennale, la pratica sportiva e stili di vita sani, un miglioramento delle condizioni di salute e benessere psico-fisico degli individui e di favorire la coesione sociale delle comunità.

Il progetto prevede una serie di attività sportive ed extra-sportive gratuite, rivolte in prevalenza ai giovani vulnerabili, ai soggetti fragili e in situazioni di particolare disagio sociale, a rischio di emarginazione e di deprivazione educativa. Per riuscire a intercettare e coinvolgere i ragazzi più in difficoltà, il Comune e la asd collaboreranno con tutti i partner che rappresentano una rete attiva formata da scuola, servizi sociali e associazioni sportive, che possono di volta in volta segnalare i casi a rischio di emarginazione.

“Questo progetto - spiega l'Assessore allo Sport del Comune di Russi, Mirco Frega - vuol dar seguito alle iniziative sportive intraprese dall’Ente comunale già nelle annualità precedenti e che hanno visto protagonisti numerosi giovani del territorio. È infatti fondamentale per questa Amministrazione comunale creare nuove opportunità di aggregazione, socializzazione e partecipazione, soprattutto là dove si rilevano situazioni di disagio economico e sociale. Anche per questo nuovo progetto il fine è promuovere lo sviluppo di relazioni e reti tra i ragazzi e i diversi attori attivi sul territorio, per far riscoprire il senso di appartenenza alla comunità, ma soprattutto per favorire il benessere fisico e psicologico dei soggetti più fragili, attraverso percorsi di inclusione sociale".

“Educare all'aperto: sport e inclusione si incontrano a Russi” è stato avviato lo scorso 4 dicembre 2023, con i corsi di calcio, a cura dell'asd Arancioni Giovani Falchetti, che nell'arco delle due annualità del progetto prevedono il coinvolgimento di 30 bambini e ragazzi. I corsi si concluderanno con il torneo «Noi siamo pari», finalizzato ad avvicinare i ragazzi e le ragazze ai concetti importanti come le pari opportunità e la lealtà attraverso lo sport. All'organizzazione del torneo collabora l'associazione di volontariato Linea Rosa.

Le attività, sportive ed extra-sportive in programma dalla primavera 2024

Attività sportive: pattinaggio free style, skateboard, calcio a 11, outdoor arrampicata sportiva.

Attività extra sportiva: Educazione alimentare, Pattinare per la città (passeggiate per le vie della città sui pattini), Il nostro giardino (progetto di abbellimento degli spazi comuni dello Skate park).

Sport di tutti – Inclusione, in generale, ha l'obiettivo di: promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, un percorso di sostegno e un’opportunità di recupero per soggetti fragili, a rischio di devianza e di emarginazione, inseriti anche in contesti difficili; favorire l’attività sportiva come strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale; incoraggiare la realizzazione di attività sportiva che agevoli la partecipazione delle categorie vulnerabili; supportare le ASD/SSD e gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo che svolgono attività di carattere sociale sul territorio rivolta a categorie vulnerabili, presso impianti sportivi o in altre strutture di recupero.

Le attività sono gratuite, sarà sufficiente recarsi presso il Centro e iscriversi alle attività proposte, seguirà calendario dettagliato delle varie iniziative in programma.