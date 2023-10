'Sport e periferie 2023', Lugo candida lo stadio Muccinelli al finanziamento

Il Comune di Lugo partecipa all’avviso del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri su “Sport e periferie 2023” con un progetto per la riqualificazione dello stadio E. Muccinelli. La giunta ha dato il via libera questa mattina all’approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità, azione necessaria per poter partecipare all’avviso.

Il valore complessivo dell’intervento è stato calcolato in 1.400.000 euro per la riqualificazione della pista di atletica, il relamping (sostituzione dei corpi illuminanti) del campo di calcio principale, la riqualificazione dello spogliatoio 2 con efficientamento energetico, la sostituzione dell’impianto di illuminazione del campo di calcio 2, la sostituzione del manto erboso e del sistema di irrigazione del campo di calcio principale. L’avviso del Dipartimento per lo Sport prevede l’erogazione del finanziamento a fronte di uno stanziamento di risorse anche da parte del Comune che propone l’intervento.

“Abbiamo lavorato molto durante l’estate per costruire le condizioni utili a candidarci a questo avviso pubblico rivolto ai Comuni - spiega il sindaco Davide Ranalli che ha la delega allo Sport - Se otterremo i fondi lasceremo un’importante eredità per intervenire in un impianto sportivo di grande importanza per Lugo con l’obiettivo di far fronte a nuove esigenze di chi lo frequenta, potenziando gli spazi dedicati alla pratica sportiva”.

Negli ultimi mesi lo stadio Muccinelli è stato oggetto di alcuni interventi migliorativi come la nuova pista di salto in lungo che raddoppia le possibilità di pratica per i piccoli atleti, una nuova caldaia nella zona spogliatoi del campo 2, il rifacimento segnatura della pista d’atletica, l’acquisto di nuovi ostacoli e panchine per i campi da calcio, nuova gabbia per i lanci. Nell’impianto Muccinelli si praticano diversi sport: calcio, atletica leggera, rugby, nei campi all'aperto e calcio a 5, pallamano, beach tennis, racchettoni in quelli al coperto.