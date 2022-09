‘Sport in Unione 2022’ raccoglie tanti aspiranti atleti

Una grande folla come non se ne vedeva da tempo quella che ha letteralmente preso d'assalto l'impianto sporti della Graziola dove sabato era in programma ‘Sport in Unione 2022’, manifestazione dedicata alle società e alle associazioni sportive che operano nel territorio. Nel corso del pomeriggio, in moltissimi punti dell’impianto sportivo faentino alle porte della città, le realtà sportive hanno impiantato i loro gazebo e messo a disposizione le attrezzature dove far provare le tante discipline proposte. A Faenza operano infatti circa 150 associazioni e società alle quali aderiscono circa 20mila tesserati, come dire che un terzo dei faentini pratica un'attività sportiva. Un movimento, quello fatto dagli appassionati delle diverse discipline, alle quali l'amministrazione manfreda pone grande attenzione non ha caso infatti proprio l'impianto della Graziola dall'autunno sarà al centro di un importante progetto di ristrutturazione che porterà a farlo diventare molto più inclusivo e adatto alle esigenze degli appassionati. In ogni angolo della Graziola famiglie e appassionati, sabato pomeriggio, hanno potuto provare e trovare la disciplina a loro più congeniale, dal calcio al basket passando dal football americano, dal rugby, alla lotta, all'atletica a moltissime altre specialità. Non mancavano poi discipline particolari e spettacolari come l'agility legata al binomio uomo-cane o anche il pakour tanto praticata dai giovani nelle aree metropolitane.

In occasione di Sport in Unione si sono poi tenute le premiazioni dei ‘Campioni dello Sport 2022’ che per la prima volta in assoluto si sono svolte alla Graziola. Sul palcoscenico allestito nell'area dell'atletica decine di atleti hanno sfilato e sono stati premiati da amministratori e rappresentati di realtà associative. Tra i premiati, singoli atleti e società sportive, anche la 17enne Valentina Zanzi, la ciclista faentina recentemente medaglia d’oro medaglia d’oro nell’Inseguimento a Squadre Juniores agli Europei su pista. ?