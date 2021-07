Lo sport a scuola: 800 euro di attrezzature sportive consegnate alle due scuole ravennati

Dalle racchette da beach tennis ai palloni da calcio: il materiale è stato affidato al Liceo Oriani e all'Istituto Ginanni, coinvolti nel progetto Job Around the Sport

Un tavolo da ping pong con racchette e palline, racchette da beach tennis e da badminton, palloni da calcio e tanto altro materiale sportivo per un totale complessivo di 800 euro. Si tratta della lista del materiale consegnato ai responsabili e coordinatori dell’indirizzo sportivo del Liceo Oriani e dell’indirizzo sport manager dell’ITG Ginanni di Ravenna grazie al progetto Job Around the Sport. Tutto il materiale è stato acquistato in un punto vendita di Ravenna e la consegna del materiale ha segnato la chiusura dell’anno scolastico 2020/21: una collaborazione con i due Istituti Scolastici che riprenderà a settembre con il ritorno a scuola.