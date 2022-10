Sport senza barriere: parte un progetto di basket per persone affette da autismo

Gym Academy, la società affiliata al comitato Csi di Ravenna-Lugo, porta in palestra le persone con disabilità intellettiva o affette da autismo. E lo fa organizzando corsi, differenziati per fasce d’età, con l’obiettivo di offrire una reale opportunità di attività sportiva per chi soffre di questo tipo di disabilità e di disturbo. Seguiti da un’allenatrice-educatrice e psicomotricista (Michela Maldini) e da un’allenatrice psicologa (Elena Marzetti), entrambe con specifiche competenze in tema di intervento su persone con disturbi dello spettro autistico, i bambini e i ragazzi coinvolti potranno trovare il migliore percorso sportivo adatto alle loro caratteristiche e abilità ma anche un mezzo per sviluppare l’acquisizione di nuovi schemi motori, di abilità sociali e per consolidare la loro autostima e fiducia in sé stessi.

Sede fissa delle lezioni è la palestra Montanari di Ravenna, dove un primo corso è già iniziato, e dove il progetto si sviluppa almeno per tutto il mese di ottobre in quattro lezioni: il mercoledì, dalle 15 alle 16, e il giovedì dalle 14.30 alle 15.30 per i ragazzi dai 12 ai 18 anni, il mercoledì dalle 16 alle 17 per i bambini dai 6 ai 9 anni, e il giovedì dalle 15.30 alle 16.30 per il basket individuale a favore di quei bambini e ragazzi che ancora non possiedono i prerequisiti di base per sostenere attività di gruppo.

“Le persone che soffrono di disturbi dello spettro autistico hanno generalmente grossi deficit nelle abilità sociali – spiega Michela Maldini, una delle referenti del progetto di Gym Academy – e per loro imparare a praticare uno sport diventa un canale di socializzazione e il gioco diventa uno strumento per entrare in relazione con i coetanei“.

“Con questo progetto si conferma la ‘mission’ del nostro comitato e di Gym Academy – precisa Alessandro Bondi, presidente del Csi Ravenna-Lugo – di dare un’opportunità concreta di formarsi e crescere con la pratica sportiva a tutte le persone che soffrono di disabilità di vario tipo. Per loro siamo impegnati costantemente nell’organizzazione di eventi e iniziative: ricordo su tutte il torneo di volley ‘Oltre la siepe’ che assegna il titolo italiano Fisdir, o la partecipazione all’interno della maratona di Ravenna col progetto Correndo senza frontiere, per il quale fino al 6 novembre sono aperte le iscrizioni, o quelli per la formazione di educatori sportivi per la disabilità. Vogliamo veramente rafforzare il concetto che lo sport deve essere inclusivo e per tutti”.

Le iscrizioni ai corsi di basket sono aperte e ci si può iscrivere in qualunque momento, previe la stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni tramite il tesseramento al Csi e la presentazione di un certificato di idoneità sportiva non agonistica rilasciato dal proprio medico di medicina generale. Per informazioni ulteriori: tel. 347 2791414 e 338 5825725.