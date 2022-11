Sport valore comune: un premio per atleti e squadre ravennati che si sono distinti nelle ultime stagioni

L’Amministrazione comunale di Ravenna, nell’ambito di un percorso di valorizzazione delle eccellenze sportive locali, intende premiare gli atleti tesserati per gruppi sportivi ravennati che si sono distinti nelle proprie specialità nel corso delle stagioni sportive 2021 e 2022. Potranno essere candidati gli atleti o le squadre: classificati nei primi tre posti in campionati nazionali, europei o mondiali (federazioni CONI); classificati al primo posto in campionati nazionali, europei o mondiali (enti di promozione); atleti convocati per le rispettive nazionali, anche giovanili.

Oltre a questi nominativi, ogni società sportiva potrà segnalare volontari/e che per almeno venti anni abbiano prestato la loro opera presso la società/associazione. Ogni nominativo potrà essere preso in considerazione una sola volta. Le società hanno già ricevuto una lettera dell’assessore allo Sport Giacomo CVostantini, ma si ricorda che le candidature dovranno essere inviate via mail entro il 24 novembre all’indirizzo uffsport@comune.ra.it e che da questo link è possibile scaricare il modulo di candidatura: https://bit.ly/sport-valore-comune

Il 16 dicembre alle 17.30 a palazzo Rasponi dalle Teste si terrà la manifestazione di premiazione.