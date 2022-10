Trasloco concluso, lo sportello polifunzionale e l'anagrafe debuttano nella nuova palazzina

Tutti gli uffici dello Sportello polifunzionale (anagrafe) si sono trasferiti nella nuova palazzina degli uffici comunali in viale Enrico Berlinguer n. 30, al piano terra. Il trasloco, avvenuto nei giorni scorsi senza alcuna interruzione dell’erogazione dei servizi ai cittadini, ha consentito una disposizione più razionale delle diverse tipologie di servizi sia per gli operatori che per il pubblico.