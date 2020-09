Sradicata colonnina al distributore: magro bottino ma danni per migliaia di euro

Ladri in azione nella notte tra martedì e mercoledì a Bagnacavallo. Una banda di malviventi ha preso di mira la stazione di servizio Esso di via Albergone e ha letteralmente sradicato la colonnina bancomat del self service del distributore. Intorno all'una un cliente ha fatto rifornimento ed era tutto in regola, per cui i ladri hanno agito tra quell'ora e le 4, quando la barista che è andata ad aprire il locale si è accorta di quanto era successo.

Sul posto si socono precipitati i Carabinieri, che hanno dato il via alle indagini. Dai segni trovati sull'asfalto, probabilmente la banda ha agito a bordo di un furgone, sul quale sarebbe stata caricata la pesante colonnina - per questo si pensa che abbiano agito in più persone. Il distributore non è dotato nè di allarme, nè di telecamere di videosorveglianza. I danni ammontano a diverse migliaia di euro, mentre all'interno della colonnina secondo il titolare non dovrebbero essere presenti più di 100 euro. Magro bottino per i malfattori quindi.