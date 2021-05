Sta per suicidarsi dal ponte, ma in quel momento transitano i Carabinieri: il loro intervento gli salva la vita

L'uomo è stato affidato al personale del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso

Domenica mattina intorno alle 10, un 69enne ravennate per motivi personali è salito sul ponte di Viale Randi proprio nel momento in cui stavano passando i Carabinieri del Radiomobile. I militari si sono così catapultati verso l'uomo, strattonandolo e bloccandolo: nel tentativo di fermarlo, l'uomo si è divincolato così tanto da far uscire la spalla ad uno dei Carabinieri. L'uomo è stato affidato al personale del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Anche il Carabiniere infortunato è stato trasportato al Santa Maria delle Croci per la cura della spalla, la prognosi è di qualche giorno.