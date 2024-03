Sta piacendo sulle piattaforme musicali il brano inedito "Dai, dai Gresini!", inno ufficiale del Team Gresini

Successo di "Dai, dai Gresini!" già a pochi giorni dalla sua uscita. E’ entrata nella homepage di Earone, la piattaforma di tutte le radio nazionali e regionali, è stato inserito nella playlist Weekly di Spotify, è entrato nel circuito di Radiocoop, mentre nel primo giorno si sino già superate le 1000 visualizzazioni, in tre giorni superate le duemila visualizzazioni, Radio 24 l’ha mandata in onda in anteprima e si sono già avviati i contatti per le prime date del tour.

Mentre, da segnalare, che il primo video degli Alluvionati del Liscio, realizzato l’11 maggio sull’argine del Fiume Lamone a Faenza con i migliori brani del Maestro Secondo Casadei, ha sfiorato proprio in questi giorni le 100 mila visualizzazioni. Gli Alluvionati del Liscio, neonata formazione faentina guidata dal fisarmonicista Alvio Focaccia e prodotta da Giordano Sangiorgi, patron del MEI e dei Santa Balera, che hanno portato i 70 anni di Romagna Mia al Festival di Sanremo, escono l' 8 marzo con il brano inedito "Dai, dai Gresini!", inno ufficiale del Team Gresini al Moto Mondiale Gp, scritto dal fisarmonicista Alvio Focaccia insieme al cantautore Claudio Toschi, registrato presso Le Dune Recording di Loris Ceroni ed edito e prodotto da Materiali Musicali, organizzatore del MEI -Meeting delle Etichette Indipendenti.

Il 20 aprile a Faenza, il 24 aprile all’Oasi di Brisighella, il 1 maggio a Savignano sul Rubicone per i 70 anni di Romagna Mia coi Santa Balera, Moreno Il Biondo e altri ospiti, il 5 maggio alla Fesata nelle Aie del Molino Scodellino di Castel Bolognese con i Ballerini del Team Dance Borgo di Faenza, il 14 giugno alla Liscio Street Parade di Rimini e altre date si stanno aggiungendo.