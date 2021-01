Stabili le condizioni di Fausto Gresini: "E' ventilato ma non ha febbre"

Sono stabili le condizioni di Fausto Gresini, l'ex iridato nel Motomondiale e team manager ricoverato da alcune settimane all'ospedale Maggiore di Bologna a causa del Covid. E' ancora il figlio Lorenzo, attraverso un post Facebook, ad aggiornare sullo stato di salute del padre. "Babbo resta stabile, è ben ventilato al momento, hanno provato a svegliarlo ma è un po' agitato, quindi rimarrà sedato per qualche altro giorno, la febbre al momento non è presente - scrive il figlio - Un enorme grazie alle persone che sono tutti i giorni in prima linea contro questo virus".