Staffetta del 2 agosto annullata: al suo posto un 'allenamento autogestito'

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, la tradizionale staffetta podistica per commemorare la ricorrenza della strage del 2 agosto non si terrà. A memoria del 40esimo anniversario, domenica 26 luglio ci sarà invece un “allenamento autogestito”, organizzato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con Uisp, per invitare i podisti a percorrere le medesime tratte della staffetta “Insieme per non dimenticare”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’allenamento osserverà le seguenti tappe e orari: Voltana - Fusignano (8 - 9.15), Alfonsine - Fusignano (8.15 - 9.15), Fusignano - Lugo (9.15 - 10), Bagnacavallo - Cotignola (8.30 - 9.15), Bagnara di Romagna - Cotignola (8 - 9.15), Cotignola - Lugo (9.15 - 10), Lugo - Sant’Agata sul Santerno (10 - 10.35), Sant’Agata sul Santerno - Massa Lombarda (10.35 - 11), Massa Lombarda - San Patrizio (11 - 11-45).