La staffetta partigiana compie un secolo di vita: i 100 anni di Santina Masotti

Tutto il mondo della Resistenza ravennate è in festa per un traguardo importante. Lunedì ha compiuto cento anni Assunta Masotti, per tutti "Santina". A farle festa, oltre ad amici e parenti, c'era anche l'Anpi di Ravenna.

Nata il 25 luglio 1922, Santina iniziò la sua attività antifascista nel periodo clandestino e durante la Resistenza la casa della sua famiglia diventò un centro nevralgico per le riunioni del comando partigiano. Santina divenne staffetta e organizzatrice di staffette e di molte altre donne della zona Savarna, Conventello, Mezzano per il sostegno ai partigiani: cibo, informazioni, rifugi.

Santina condusse, dopo la Liberazione, una instancabile attività politica e di divulgazione dei valori della Resistenza, specie nelle scuole e in generale nella comunità. "Cento anni spesi bene, per la libertà e la democrazia - sottolinea l'Anpi ravennate - Auguri Santina".