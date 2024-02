Passa anche da Ravenna la 'staffetta' per Julian Assange: un presidio in piazza

Anche Ravenna sarà al centro della mobilitazione in corso in Emilia Romagna per Julian Assange. Gli attivisti del movimento per Assange in collaborazione con Amnesty International Emilia Romagna e altre associazioni presenti nel territorio dal 9 al 19 febbraio saranno impegnati in una maratona speciale, che coinvolgerà diverse realtà della nostra regione per chiedere la liberazione del fondatore di WikiLeaks. A Ravenna l'appuntamento è nel pomeriggio di sabato 17 quando sarà organizzato un presidio di fronte al municipio a cura di Free Assange Ravenna/Faenza.

"Questo progetto nasce dalla comune volontà dei partecipanti di compiere un ulteriore sforzo - affermano gli organizzatori - per mantenere alta l’attenzione sulla vicenda di Julian Assange in questo momento cruciale, in cui si attende la decisione sull’ultimo appello possibile contro la sua estradizione. I giudici dell’Alta Corte di Londra si riuniranno infatti 20 e 21 febbraio prossimi e questa potrebbe essere l’ultima chance di Julian per avere giustizia. Ricordiamo che il giornalista australiano è detenuto da oltre quattro anni in un carcere di massima sicurezza londinese, senza accuse né processo; il 17 giugno 2022 è stato firmato l’ordine di estradizione verso gli USA, dove rischia fino a 175 anni di carcere per aver rivelato al mondo la verità sugli abusi e i crimini di guerra commessi dalle forze americane in Iraq e in Afghanistan".