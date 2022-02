Tante richieste per la stagione estiva: parte il nuovo corso per barman

In vista della nuova stagione estiva, e per soddisfare le richieste che arrivano dalle imprese turistiche del litorale, l’Accademia del Gusto di Ravenna, in collaborazione con Iscom E.R. Ravenna e Confcommercio Ravenna, organizza il corso ‘Professione Barman’ che partirà alla fine di febbraio. Già è possibile iscriversi per poter accedere al corso, perché i posti sono limitati.

Questo è il primo corso barman del 2022, normalmente vengono svolte due edizioni e la prossima sarà probabilmente verso fine anno. "La richiesta per questo tipo di corso è sempre molto elevata - spiegano dall’Accademia del Gusto - anche perché si tratta di un corso completo dove i docenti tratteranno gli argomenti fondamentali per lavorare nel bar, dalla caffetteria alle bevande alcoliche e analcoliche, dalla birra ai distillati, dai cocktails alla preparazione del buffet per l'aperitivo". Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Come nelle ultime edizioni del 2021, i partecipanti sono coloro che vogliono intraprendere la professione di barman ma anche chi opera già nel settore della ristorazione e vuole migliorare e innovare le proprie competenze. Il corso ha una durata di 30 ore suddivise in 7 lezioni di teoria ed esercitazioni pratiche da 4 ora ciascuna, più 2 ore per prove finali e verifica dell’apprendimento. Le lezioni si terranno in orario pomeridiano presso l’Accademia del Gusto (Via del Pino 102/104 Ravenna). Al termine del corso, contatto continuo con l’ente per future proposte di lavoro. Informazioni ed iscrizioni, Tel: 0544 515772 Mail: aagostini@iscomer.it