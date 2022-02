Incidente sportivo mentre si allena a motocross, ragazzo portato al Bufalini con l'elimedica

L'elicottero delle emergenze del 118 è atterrato domenica mattina nella pista di motocross di Ravenna per un infortunio sportivo ai danni di un giovane motociclista che si stava allenando. L'incidente sportivo è avvenuto intorno alle 12 di domenica nella pista 'Tre ponti' di via Sant'Alberto. Secondo le prime informazioni il ragazzo, di circa vent'anni, è caduto malamente nell'affrontare un salto, riportando numerosi traumi agli arti inferiori. Soccorso dal personale del 118, giunto sul posto anche con l'elimedica, si è deciso di portare il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena dove si trova il centro specializzato del Trauma Center per la Romagna. Sempre vigile e collaborativo, il giovane centauro è stato ricoverato con un codice di media gravità.