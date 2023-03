Tecnologia romagnola a Hollywood: le stampanti 3D ravennati nel film "Black Panther: Wakanda Forever"

Nell’estate del 2021, i Marvel Studios ha utilizzato le stampanti 3D dell'azienda Wasp di Massa Lombarda per il laboratorio ultra tecnologico di Riri Williams all'interno del film “Black Panther: Wakanda Forever”, uscito in Italia il 9 novembre del 2022. Il team della Marvel ha selezionato 2 stampanti Wasp 4070 e una WASP 2040 Industrial Line per la loro innovativa forza tecnologica, il design e la capacità di stampare materiali plastici riciclati. Le stampanti sono state spedite ai Marvel Studio e sono state utilizzate nelle scene del laboratorio di Riri vicino al MIT di Boston. Un grande traguardo per l'azienda ravennate fondata 10 anni fa.