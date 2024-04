Stampe in 3D per rendere le cure mediche accessibili a tutti: ecco l'"Officina ortopedica digitale"

Wasp, l'azienda di Massa Lombarda già famosa per aver realizzato la prima a bitazione al mondo interamente stampata in 3D a base di materiali naturali, è impegnata anche nello sviluppo di soluzioni innovative per migliorare l’assistenza sanitaria. Nel 2015 è nata Wasp Med, un gruppo multidisciplinare dedicato alla stampa 3D medicale che propone un nuovo modello di Officina Ortopedica Digitale, con l’obiettivo di abbattere i costi e rendere le cure mediche alla portata di tutti grazie alla stampa 3D.

L'azienda sarà ora presente a Exposanità con due stampanti 3D della sua linea industriale, ideali per le applicazioni in questo settore. Wasp 4070 FX è progettata per la stampa ultra-precisa a filamento, specificamente per materiali flessibili come TPU, TPE e PP, ampiamente utilizzati nel campo medico. Inoltre, sarà presente Wasp 60100 HDP, la stampante 3D di grandi dimensioni in grado di stampare direttamente da granuli termoplastici in alta definizione, sia materiali flessibili che non. Wasp esporrà una serie di applicazioni realizzate dai propri clienti, stampate con tecnologie appartenenti alla propria linea industriale, tra cui tutori e sedute ortopediche.