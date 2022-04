Standing ovation per la lectio magistralis dell'architetto francese Dominique Perrault

In apertura dell’evento “Work in Progress” organizzato dal Gruppo Arcobaleno al Pala De Andrè (che proseguirà anche sabato), si è svolto venerd' un evento riservato all’Ordine degli Architetti, che ha riempito la Sala Rossa portando a Ravenna uno dei più importanti architetti contemporanei: il francese Dominique Perrault, celebre fin da giovane per l’innovativo progetto della Biblioteque de France a Parigi, e quindi attivo in ogni parte del mondo con prestigiosi progetti di architettura pubblica e privata. Al termine della lezione, dopo la standing ovation dell’uditorio, il presidente del Gruppo Arcobaleno, Marco Rontini, ha fatto dono a Perrault di una simbolica corona in ceramica.