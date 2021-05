La lunga frenata, l'impatto e l'auto divorata fuoco: il conducente scappa nel buio

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ravenna, assieme al 118 e ai vigili del fuoco. Si è subito constatato che nell'auto non si trovava nessuno, nonostante l'urto abbia coinvolto il lato anteriore

Mistero su un incidente stradale che è avvenuto nel cuore della notte a Lido Adriano. Intorno alle due e mezza della notte tra sabato e domenica alcuni residenti hanno sentito una lunga frenata seguita da un grande impatto e nei pochi istanti successivi hanno visto un'auto prendere fuoco. E' quanto capitato in viale Caravaggio nei pressi della piccola rotonda con viale Metastasio. L'auto procedeva lungo via Caravaggio, in un tratto rettilineo è avvenuta prima la frenata di circa 40 metri e poi l'impatto con un albero e una siepe a lato strada. Le fiamme hanno completamente distrutto la vettura, una Fiat Punto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ravenna, assieme al 118 e ai vigili del fuoco. Si è subito constatato che nell'auto non si trovava nessuno, nonostante l'urto abbia coinvolto il lato anteriore del conducente e l'albero impedisse l'apertura dello sportello. Neanche nei pressi sono state rinvenute persone, illese o ferite. L'incendio è stato domato da una squadra dei vigili del fuoco. Sono in corso le indagini dei Carabinieri.