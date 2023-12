Stanziati quasi 5 milioni di euro per ripristinare le Saline di Cervia danneggiate dall'alluvione

Il commissario per la ricostruzione post alluvione Francesco Paolo Figliuolo ha messo a disposizione, con un'ordinanza, quasi 5 milioni per le saline di Cervia, pesantemente danneggiate dagli eventi dello scorso maggio. Serviranno a finanziare interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessita?, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche di tutela e rigenerazione dell'ecosistema della salina di Cervia.

“Ringrazio la struttura commissariale, il Generale Francesco Paolo Figliuolo e il Presidente della Regione Stefano Bonaccini per i 4 milioni e 950 mila euro destinati alla Salina di Cervia - commenta il sindaco Massimo Medri - È un importante risultato ottenuto, che ci consente di portare avanti molti dei lavori necessari per rimettere in funzione la salina e riprendere, la prossima estate, la produzione del nostro pregiato sale. Non basteranno questi fondi per portare avanti tutti i progetti e terminare il recupero, ma già è un primo passo per tornare alla normalità".

"Ci tengo anche a sottolineare che in queste ore è circolata un’informazione errata sulla cifra stanziata per la Salina di Cervia - precisa il primo cittadino - I 34,2 milioni sono la somma complessiva stanziata dall’ordinanza firmata ieri dal Generale Figliuolo, che servirà per provvedere al ripristino del patrimonio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e sociosanitarie di proprietà pubblica danneggiate dall’alluvione di maggio”.