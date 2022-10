Start Romagna investe 78 milioni per rinnovare il parco autobus: per i centri urbani mezzi 100% elettrici

Start Romagna, società del trasporto pubblico locale della Romagna, ha sottoscritto un contratto di finanziamento di 50 milioni di euro con un pool di istituti bancari, formato da Intesa Sanpaolo in qualità di Sustainability Coordinator, Coordinator e Agent, insieme a Bper, Iccrea Banca, BCC Ravennate Forlivese e Imolese, Riviera Banca e Credito Cooperativo Romagnolo.

L’operazione permetterà il rinnovo del parco autobus della società, con un programma che prevede nell’arco temporale 2022 - 2025 la sostituzione di 241 mezzi di trasporto, pari al 43% del totale. Le nuove vetture, che opereranno ad uso extraurbano nei bacini di Forlì Cesena, Rimini e Ravenna, saranno alimentate prevalentemente a metano, metano liquido e ibrido metano, mentre per l’area urbana verranno forniti in dotazione nuovi mezzi totalmente elettrici. L’investimento complessivo sarà di 78 milioni di euro, di cui 22 in autofinanziamento, mentre la restante parte verrà allocata grazie all’accesso a contributi pubblici, tra cui fondi legati al PNRR. La linea di credito prevede una componente del tasso di interesse legata al raggiungimento di specifici target ESG: riduzione delle emissioni inquinanti e ore medie di formazione annue per dipendente.

“L’operazione conferma l’impegno di Start Romagna nello sviluppo green delle città servite e nel continuo miglioramento del confort dei passeggeri, garantendo così un beneficio concreto per i cittadini e per il territorio di riferimento”, commenta il presidente di Start Romagna Roberto Sacchetti.