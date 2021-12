Dal cavalcavia dell'autostrada cadono calcinacci: chiusa per ore la statale Adriatica

La strada statale 16 Adriatica lunedì pomeriggio, poco prima delle 15, è stata chiusa per diverse ore in entrambe le direzioni a Ravenna per consentire alla società Autostrade per l’Italia l’esecuzione di verifiche tecniche sul cavalcavia della A14dir che sovrappassa la statale, conosciuto come 'Quadrifoglio', in seguito al distacco di alcuni calcinacci.

A segnalare il fatto è stato un automobilista di passaggio che, notando alcuni calcinacci staccarsi, ha allertato i Vigili del fuoco di Ravenna, giunti sul posto con squadra e autoscala. Sono intervenuti anche il personale Anas e la Polizia stradale di Ravenna. Il personale Anas è rimasto sul posto per ripristinare la transitabilità sulla statale, riaperta intorno alle 19.