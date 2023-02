Doppio incidente sulla statale Adriatica: traffico in tilt, viabilità deviata

Doppio incidente mercoledì mattina sulla statale Adriatica, con la viabilità che ha subìto forti rallentamenti. Uno dei due è avvenuto nel tratto ravennate all'altezza della Comet in direzione nord, dove è intervenuta la Polizia locale di Ravenna per gestire il traffico, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

Il secondo, in direzione sud, è avvenuto all'altezza del km 173,000 all'altezza di Cervia, dove un camion ha perso un carico di ramaglie sulla statale. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Cervia insieme ad Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale. Anche in questo caso non si sono registrati feriti.