Statale Romea allagata, chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Personale Anas al lavoro

La strada statale 309 Dir. “Romea” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra il km 0,000 e il km 5,200, a Ravenna, a causa di un allagamento. In corrispondenza del km 5,200, tutti i veicoli leggeri provenienti dall'A14 Dir sono deviati sulla SS 16 “Adriatica” in direzione Ferrara, mentre i veicoli pesanti sono deviati sulla SS 16, con possibilità di procede sia in direzione Ferrara che in direzione Rimini. Al km 0,000 è invece in vigore l’obbligo di inversione di marcia.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono presenti sul posto per la gestione dell’evento e per ripristinare la transitabilità appena possibile.