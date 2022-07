Stazionario il ravennate ricoverato con il virus West Nile. Nel ferrarese muore un uomo

E' ancora ricoverato in ospedale, ma stazionario, il 94enne che lunedì scorso è stato ricoverato all'ospedale di Lugo dopo aver contratto il virus West Nile. Si tratta del primo caso nella nostra provincia. L'anziano era stato ricoverato in discrete condizioni di salute e a oggi non si sono registrati aggravamenti riferibili al virus. Un 88enne di Copparo invece, nel ferrarese, è deceduto all'ospedale di Cona in seguito a una grave forma di encefalite che, come confermato dalle indagini di laboratorio dell'Ausl di Ferrara, è riconducibile proprio al virus West Nile.

Nel frattempo i Comuni dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, su disposizione dell'Autorità sanitaria regionale e proposta dell'Ausl, hanno emanato delle apposite ordinanze a seguito dell'evidenza di circolazione virale in aree del territorio della provincia di Ravenna del virus . I soggetti che organizzano manifestazioni con ritrovo di molte persone (presenze di 200 o più partecipanti) all’aperto nelle ore serali in aree non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi sono obbligati a effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi. I trattamenti dovranno essere affidati a ditte specializzate del settore e nel rispetto delle modalità indicate nelle linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare, reperibili al link https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici. Sarà inoltre obbligatorio affiggere nell’area interessata con almeno 48 ore di anticipo cartelli informativi che riportino la data e l’ora del trattamento e le misure di sicurezza a cui attenersi.

I trattamenti dovranno essere indicati preventivamente (con data e luogo) all’Associazione romagnola apicoltori all’indirizzo info@arapicoltori.com per l’adozione delle misure necessarie alla tutela delle eventuali arnie presenti. A tutti i cittadini si raccomanda di proteggersi per quanto possibile dalle punture di zanzare ed effettuare i trattamenti larvicidi nelle proprie pertinenze, rimuovendo ogni possibile ristagno d'acqua. I trattamenti larvicidi periodici sono assicurati dalla Pubblica amministrazione in tutte le aree pubbliche (giardini, piazze, parchi, vie stradali, edifici comunali).

Il virus West Nile

Il virus West Nile è endemico, ovvero presente in maniera stabile nella nostra regione e in quelle del bacino padano. Il suo ciclo di moltiplicazione si sviluppa fra alcune specie di uccelli e le nostre zanzare comuni (Culex spp.). L'uomo, come pure i cavalli, viene occasionalmente infettato tramite punture di zanzare ma non è in grado di trasmettere l'infezione ad altre zanzare, né ad altre persone.

Il contatto col virus di solito causa un'infezione che decorre senza sintomi; in alcuni casi può però svilupparsi la malattia chiamata West Nile Disease, con sintomi evidenti che possono ricordare una sindrome influenzale e che durano pochi giorni. Tuttavia, sia pure di rado e soprattutto in persone debilitate, si può arrivare a gravi forme neurologiche che richiedono il ricovero in ospedale e che possono condurre a esiti permanenti o al decesso dei pazienti colpiti.

Il riscontro di positività al virus West Nile comporta l’attivazione di interventi di controllo della zanzara comune e di prevenzione nell’uomo e nei cavalli. Pertanto anche nel ravennate saranno attivate e rinforzate queste misure:

attuazione rigorosa degli interventi di lotta antilarvale di competenza del Comune e intensificazione delle attività di controllo e sostegno alle attività effettuate dai privati;

effettuazione di interventi straordinari preventivi con adulticidi qualora sia in programma una manifestazione che comporti il ritrovo di molte persone (oltre le 200 persone) nelle ore serali in aree all’aperto;

sensibilizzazione dei proprietari di cavalli finalizzata alla vaccinazione degli animali.

Inoltre, i Centri Nazionali e Regionali Sangue e Trapianti sono informati per l’attuazione degli interventi di competenza, come i controlli sulle donazioni di sangue, organi e tessuti.

Si raccomanda alla popolazione, di proteggersi dalle punture, in particolare di sera e di notte quando è attiva la zanzara comune, applicando repellenti cutanei e adottando gli opportuni accorgimenti in casa utilizzando zampironi, elettroemanatori, zanzariere. Infine, alle zanzare basta pochissima acqua stagnante per depositare le uova e riprodursi ed è quindi necessario eliminare tutti i possibili ristagni d’acqua e usare periodicamente i prodotti larvicidi.