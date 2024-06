Stazione sempre allagata, Lista per Ravenna: "Nel sottopasso pavimento bagnato da dieci anni"

Mercoledì 30 settembre 2020, fu aperto il sottopassaggio pedonale della stazione ferroviaria che, dopo lavori da 2,8 milioni di euro, grazie ad un protocollo sottoscritto da Regione, Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), Adsp (Autorità di Sistema Portuale) e Comune di Ravenna, congiunse il centro storico con la Darsena di città. Nel comunicato stampa del Comune si lesse che era stato “completamente impermeabilizzato”.

"Da utente assiduo delle ferrovie locali, rilevo però che già dal 2014 la base della scalinata principale che dalla stazione scende nel sottopasso e viceversa era continuamente allagata - sostiene Luca Vignoli (Lista per Ravenna). Una decina di anni fa, la falla è stata tappata con un tombino temporaneo malmesso, ma da allora ad oggi lo sgocciolamento è rimasto costante, anche nei mesi in cui non piove quasi mai, fronteggiato appena, a terra, con il segnale di attenzione, pavimento bagnato".

"Non è dimostrazione di cura e serietà, né bel biglietto di arrivo per chi viene a Ravenna". Il capogruppo di Lista per Ravenna chiederà al sindaco di invitare Rfi a porre rimedio definitivo a questo disservizio solo apparentemente “minore”, in realtà disdicevole.