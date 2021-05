Stefano Accorsi diventa 'ambasciatore' delle città d'arte dell'Emilia-Romagna

Oltre cinquecento musei, più di duecento teatri, cento chilometri di portici, piazze, un patrimonio di bellezza vastissimo. Un tesoro unico, raccontato da Stefano Accorsi in 30 secondi capaci di conquistare e svelare l’altro lato della nostra regione, quello della cultura e dell’arte, per lui il vero piacere da scoprire e riscoprire.

E’ il nuovo spot dedicato alle Città d’arte e cultura dell’Emilia-Romagna, in cui l’attore emiliano gioca sulla grande reputazione enogastronomica della regione per poi accompagnare lo spettatore in un viaggio che unisce luoghi straordinari e suggestivi. Il messaggio è potente e sottile al tempo stesso: questa terra ti sorprenderà sempre.

Il video sarà al centro di una campagna di comunicazione che dal 9 maggio al 5 giugno prevede oltre 800 passaggi sulle più importanti reti televisive nazionali. Si tratta di un investimento complessivo di oltre 500mila euro, che rientra in una più vasta strategia di comunicazione su tv e web avviata nel 2020 con Stefano Accorsi in veste di testimonial delle nostre Città d'arte e del Cineturismo in Emilia-Romagna. Lo spot è stato presentato mercoledì dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dall’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, e dallo stesso Stefano Accorsi, in un video col suo saluto e le sue riflessioni.

“Un biglietto da visita perfetto per dare il benvenuto alla nuova stagione turistica dopo un anno così difficile segnato dalla pandemia - afferma Bonaccini-. Il presidente Draghi ha ragione: il turismo è fondamentale per la ripartenza del Paese e l'Emilia-Romagna è pronta. Dalla montagna alla Costa, dai borghi all'enogastronomia, dalla cultura alle Città d’arte, così ben narrate da Stefano Accorsi, che ringrazio, invitiamo tutti a prenotare le prossime vacanze da noi, ovviamente nel pieno rispetto delle regole di sicurezza”.

“Abbiamo tutto ciò che serve per soddisfare ogni esigenza, per incuriosire e conquistare- prosegue il presidente della Regione - anche grazie a una capacità ricettiva e dell’accoglienza che nonostante tutto ha visto gli operatori moltiplicare i loro sforzi per permettere soggiorni sicuri. Il loro impegno, insieme alla campagna vaccinale che prosegue a ritmo serrato, rappresentano una vera e propria garanzia”.

“Dopo le campagne per la Costa con Paolo Cevoli e per l’Appenino con Alberto Tomba - aggiunge Corsini - non era semplice riuscire a raccontare in trenta secondi che l’Emilia-Romagna oltre al mare, al divertimento, alla buona tavola e al turismo attivo, offre un patrimonio artistico e culturale eccezionale. Ma Stefano Accorsi ci è riuscito molto bene, dosando bellezza e ironia, due caratteristiche che contraddistinguono la nostra terra da sempre. Un risultato che è il frutto del talento di un attore di fama internazionale, ma soprattutto della conoscenza profonda e dell’affetto sincero che legano da sempre Stefano alla sua terra di origine”.

“Quando abbiamo ideato questo spot, scritto con Fabio Bonifacci e diretto da Paolo Freschi - spiega Accorsi - ci siamo chiesti come fare per trasmettere in pochi secondi il carattere e le unicità dell’Emilia-Romagna e abbiamo cominciato a fare l’elenco di quante cose incredibili ci sono nella nostra Regione, quindi abbiamo pensato che unire poesia, ironia e leggerezza, oltre alla bellezza delle immagini fosse la strada migliore”.

Dal 9 maggio al 5 giugno previsti oltre 800 passaggi tv sulle reti Rai, del digitale terrestre e satellitare, con programmazione all’interno di alcune delle trasmissioni di intrattenimento più seguite. Il 26 maggio lo spot andrà in onda su Rai Uno all'interno della trasmissione ‘Ulisse’ di Alberto Angela; su Rai Tre il 15 maggio prima di ‘Sapiens - Un solo pianeta’ di Mario Tozzi e, sempre su Rai Tre, il 23 e 30 maggio sarà trasmesso all’interno di ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio. A questi passaggi si aggiungono le messe in onda nell’ambito di ‘Propaganda Live’ su La7 e ‘Fratelli di Crozza’sulla Nove.