Tornano le Stelle di Natale per sostenere la ricerca sulle malattie del sangue

Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento di solidarietà promosso da Ail (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma) per la raccolta fondi a sostegno della ricerca sulle malattie del sangue. La manifestazione è realizzata in tutta Italia, grazie all’impegno di migliaia di volontari che offriranno una piantina natalizia, contraddistinta dal logo AIL, a chi verserà un contributo minimo di 12 euro. La campagna inizierà il giorno 8 dicembre e si protrarrà per il fine settimana fino a domenica 11 dicembre nelle principali piazze della Provincia di Ravenna.

Dove e quando trovare le Stelle di Natale

RAVENNA dal 8/12 al 11/12

Chiesa S.Domenico Via Cavour 6

Farmacia S.Biagio Via Maggiore, 6

Garden Il Gelso Via Faentina, 270

Farmacia Candiano Via Trieste 1

Farmacia Montanari Via Mattei, 30

Farmacia Moderna Via G. Bovini, 11

Farmacia Borgo Montone Circ.ne Fiume Montone Abbandonato 417

PUNTA MARINA dal 8/12

Farmacia Piferi V.le dei Navigatori, 37

PORTO CORSINI dal 8/12

Tabaccheria Mancini – Via Po 25

SAN PIETRO IN VINCOLI sabato 10/12

Agenzia AXA Via Farini 11

SAVARNA sabato 10/12

Supermercato COOP

SANT’ALBERTO giovedì 15/12

Davanti alla CONAD

MEZZANO 9-10/12

Davanti alla COOP

SANTERNO martedì 13/12

Davanti alla Chiesa

AMMONITE dal 8/12

Tabaccheria Ticchi Laura Via Santerno Ammonite, 109

BORGO FAINA giovedì 8/12

Snack Bar Faina SS71, 186,

ALFONSINE 8-9-10/12

Piazza Monti e Gramsci

Centro Frutta Roberta Corso Matteotti, 78

Supermercato COOP

PIANGIPANE giovedì 8/12

Davanti alla Chiesa

BAGNACAVALLO 10-11/12

Chiesa di San Michele Via Mazzini

VILLANOVA DI BAGNACAVALLO 8-9-10/12

Davanti alle POSTE

FUSIGNANO 8-9-10/12

Piazza Corelli

CERVIA dal 8/12

La Lunetta Viale Roma, 3

CASTIGLIONE DI CERVIA dal 8/12

Farmacia Castiglione Via Ragazzena, 2

PISIGNANO DI CERVIA 10-11/12

Pieve di Pisignano

CONSELICE dal 8/12

Venieri Piante Via Don G. Gianstefani, 2

venerdì 02/12 Sana Patrizio Piazza Mameli

sabato 03/12 CONAD-COFRA Via Frattina 11

FAENZA

giovedì 08/12 Piazza Legna

10-11/12 Piazza Libertà

RIOLO TERME dal 8 al 11/12

CONAD-COFRA Via D. Alighieri 10

BRISIGHELLA dal 8 al 11/12

EX-GIGIOLE’ Piazza Carducci

GRANAROLO 10-11/12

Chiesa di San Giovanni

LUGO dal 8 al 11/12

Pavaglione Largo della Repubblica 13

COTIGNOLA dal 8 al 1/12

Piazza Vittorio Emanuele

SAN MARTINO DI LUGO dal 8/12

Farmacia della Villa Via Provinciale Bagnara, 78

MASSA LOMBARDA dal 8/12

TEN_TATI Corso Vittorio Veneto, 29

RUSSI dal 8 al 11/12

Piazzetta Dante

GODO DI RUSSI dal 8/12

Farmacia Gallina Via Faentina, 169

SOLAROLO dal 8/12

Farmacia Alba Piazza G. Garibaldi, 2