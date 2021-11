Stop al degrado in zona ex-Sir: lavori in corso al Sigarone

Operai al lavoro al “Sigarone” in Darsena per mettere in sicurezza la zona e porre fine al degrado. Nei giorni scorsi da più parti si erano sollevate le critiche di residenti e non, soprattutto dopo l'insediamento nella struttura fatiscente di alcune persone. "Da anni ormai nella zona ex-Sir vige uno stato di degrado e abbandono che agevola attività illecite e di malaffare", aveva spiegato il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio Renato Esposito, presentando un question time sul tema.

"Quando il “fuoco incrociato” porta i suoi frutti occorre riconoscere i meriti a chi ha sollevato il problema con attenzione e continuità e plaudere all’intervento dell’amministrazione, anche se forse un po’ tardivo", commenta Nicola Grandi, consigliere di Viva Ravenna.