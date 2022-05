Stop al petrolio russo, c'è l'accordo. Mingozzi: "Cosa si aspetta per il gas dell'Adriatico?"

I leader europei hanno raggiunto l’accordo sul divieto alle importazioni di petrolio russo. I Paesi Ue interromperanno nei prossimi mesi i due terzi degli acquisti di petrolio da Mosca “tagliando un'enorme fonte di finanziamento per la sua macchina da guerra”, ha annunciato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Lo stop a tutte le importazioni di greggio russo via nave entrerà in vigore entro la fine del 2022. In una prima fase verranno esentate le importazioni tramite l’oleodotto Druzhba che rifornisce Ungheria, Germania, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca.

"Una decisione che richiederà per alcuni Paesi misure di emergenza in caso di interruzione delle forniture ma che per l'Italia motiva, se ancora ce ne fosse bisogno, il ricorso a tutte le risorse energetiche disponibili a partire dal gas dell'Adriatico - afferma per il Pri Giannantonio Mingozzi - Il sostegno al popolo ucraino, come ha ribadito il presidente del Consiglio Draghi, anche per l'Italia significa sacrifici e aiuti a imprese e famiglie, ma in vista di un ulteriore aumento di petrolio, benzina e gas, nonostante le alternative di possibili forniture, rende l'ipotesi del rigassificatore di fronte alle nostre coste ancora più credibile ed urgente; ma occorre anche chiudere ogni disputa sulla opportunità di rinnovare le concessioni ai pozzi dell'Adriatico anche con nuovi permessi estrattivi. Sono misure urgenti che consentirebbero al nostro Paese più tranquillità per superare un momento delicatissimo e maggiore disponibilità di risorse energetiche proprie".