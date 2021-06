Stop all'obbligo delle mascherine all'aperto: quando resta obbligatorio indossarla

Tutta Italia in zona bianca da lunedì 28 giugno e stop all'obbligo della mascherina all'aperto, con la parziale eccezione della Campania. L'Italia impegnata nella lotta al Covid - e attenta in particolare alla variante Delta - compie un altro passo verso la normalità, anche se la prospettiva di zone rosse locali per arginare eventuali emergenze non va scartata. Da lunedì, in ogni caso, nuova fase: la promozione della Valle d'Aosta - unica regione fino a domenica ancora in zona gialla - colora di bianco tutto il paese. Niente coprifuoco e regole più soft, in particolare per quanto riguarda i ristoranti: niente limiti alle presenze ai tavoli all'aperto, massimo 6 persone - se non conviventi - al chiuso. La vera novità è rappresentata dallo stop all'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto. "Il monitoraggio ci consente di capire come evolve la situazione e semmai intervenire, anche reintroducendo misure", ha spiegato il professor Silvio Brusaferro segretario del Cts.?

L'ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza, d'altra parte, fissa criteri che non prevedono di accantonare completamente il dispositivo: la mascherina va portata con sé. Le mascherine, come ha evidenziato il Cts, all'aperto vanno utilizzate se si creano le condizioni per un assembramento nei mercati, nelle fiere, nelle code. La protezione è fortemente raccomandata per soggetti fragili e immunodepressi e a coloro che gli stanno accanto. L'obbligo rimane sui mezzi pubblici e negli ambienti sanitari, secondo i protocolli in vigore.

Quando dovremo continuare a usare le mascherine?

L'obbligo decade all'aperto, nei luoghi dove non c'è il rischio di assembramento. Laddove mancheranno queste due condizioni, invece, i dispositivi andranno indossati. In bar, pizzerie, ristoranti e birrerie al chiuso o all'aperto varranno le regole attuali, ovvero la mascherina si potrà togliere quando si è seduti al tavolo di un bar o di un ristorante, mentre andrà indossata quando ci si alzerà per andare al bagno, per uscire dal locale o per pagare in cassa.

In pratica il dispositivo andrà sempre indossato nei luoghi a rischio assembramento. Sarà sempre obbligatoria nei luoghi al chiuso come musei, cinema e teatri. Nei cinema o teatri all'aperto, invece, andrà indossata laddove ci sarà rischio assembramento. La mascherina resta obbligatoria, per adesso, all'interno dei negozi e dei centri commerciali, così come sui mezzi pubblici, su treni e durante i viaggi in aereo.