Stop alle truffe agli anziani: firmato un protocollo con nuove azioni per proteggerli

Il Prefetto Castrese De Rosa e il sindaco di Ravenna Michele de Pascale hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa per tutelare i soggetti più fragili, per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani. L’accordo mira a rafforzare le azioni a difesa delle persone anziane, che si confermano come la categoria maggiormente esposta a raggiri criminali. In particolare, nelle frazioni comunali più decentrate sono presenti circa 11.000 persone over 70 e proprio in queste zone si focalizzeranno gli interventi di tutela con esperti e rappresentanti della polizia locale, tra cui consulenti legali e appartenente ai sindacati dei pensionati che svolgeranno incontri di sensibilizzazione sul fenomeno delle truffe e sulle strategie di contrasto.

Il protocollo ha l'obiettivo di regolare le attività che saranno curate dalla Prefettura e dal Comune nell'ambito dell'attuazione del Progetto denominato “Strùffati, insieme per non cadere in trappola!”, per il quale l'Amministrazione comunale, all'esito dell’istruttoria curata dalla Prefettura, ha ottenuto un finanziamento dal Ministero dell'Interno di 18.487,86 euro. Le risorse saranno destinate allo sviluppo di una strategia comune di prevenzione e di contrasto, prevedendo una serie di azioni in sinergia con le diverse attività di sostegno alle fragilità della popolazione già presenti sul territorio, tra cui la selezione di una scuola superiore di secondo grado per realizzare brochure e altro materiale, di un’associazione culturale per produrre uno spettacolo o un monologo sulle truffe agli anziani che sarà ospitato presso un centro sociale o una parrocchia, incontri con esperti e Polizia Locale, la progettazione e la realizzazione di 3 recital/monologhi sull’argomento delle truffe e momenti di informazione e prevenzione con distribuzione di materiali cartaceo (l’evento sarà organizzato presso i centri sociali per anziani nel periodo estivo), la realizzazione di un logo, di una grafica coordinata e di prodotti grafici da appendere nelle case, in collaborazione con la classe della scuola superiore di secondo grado appositamente selezionata e poi da distribuire ai partecipanti agli incontri.

"E’ fondamentale che i cittadini non più giovani si rivolgano con fiducia alle Forze di Polizia, segnalando ogni situazione di rischio di truffa — ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa – anche perché certi reati determinano sia danni economici che psicologici in chi li subisce, facendo avvertire nel contempo lea proprie fragilità". Anche il sindaco de Pascale ha sottolineato che "è nostro dovere mettere in campo tutte le azioni possibili per aiutare e sostenere i cittadini e le cittadine più fragili. Oggi è stato siglato uno strumento molto importante che consentirà di realizzare campagne informative e interventi di supporto volti alla prevenzione e al contrasto delle truffe agli anziani. Si tratta di fenomeni verso i quali l’informazione, la sensibilizzazione e la consapevolezza si rivelano cruciali per arginarne la diffusione. Il protocollo per il contrasto delle truffe agli anziani è una nuova prova dell’importanza del lavoro di squadra tra istituzioni e tessuto sociale, pronte a fare rete per garantire la sicurezza della comunità".