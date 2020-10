Stop spettacoli, il Mama's costretto di nuovo a fermarsi

Il 23 e 24 ottobre il Mama's Club di Ravenna aveva riaperto le sue porte per i primi spettacoli della stagione, ma il nuovo decreto del Governo del 25 ottobre per fermare l'impennata di contagi, mette un nuovo stop al calendario di incontri e concerti del locale. Le prime due serate, in compagnia di Roberto Mercadini e i Siman Tov, sembrano destinate a rimanere per un po' le uniche due date di questo autunno per il club.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Appena iniziata la nostra attività, purtroppo dovrà subire una sospensione fino al 24 novembre prossimo per i provvedimenti previsti dal DPCM del 24 ottobre 2020 nell’ambito delle misure cautelari per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19. Nonostante le cautele da noi applicate sia nel distanziamento che nell’ igienizzazione siamo tenuti ad applicare la normativa prevista - scrive lo staff del Mama's - Pertanto tutte le serate dei venerdì e sabati fino al 21 novembre sono sospese resta in calendario tutta la restante programmazione. Speriamo che queste misure previste ci consentano di superare le attuali difficoltà e riprendere le nostre serate".