Cavo dell'alta tensione rotto sul passaggio a livello: linea ferroviaria interrotta per mezz'ora

Lievi ritardi al trasporto ferroviario lunedì mattina, in seguito alla rottura di un cavo dell'alta tensione sulla linea ferroviaria Lugo-Castel Bolognese nei pressi del passaggio a livello di Barbiano. La viabilità è stata rallentata e per precauzione la linea ferroviaria è stata interrotta per una mezz'ora dalle 11.30 fino a poco prima di mezzogiorno. Sul posto è presente la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e il personale di Trenitalia per le verifiche del caso.