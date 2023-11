Storia e tradizioni da tutto il mondo: a scuola un progetto per l'inclusione

“Con la mia classe costruisco il mondo”: dietro a questo titolo si nasconde l’intento del percorso ludico-didattico proposto alle scuole della città di Lugo dal Gruppo Cofra, storica realtà faentina nata nel 1973 come cooperativa di consumo, che oggi gestisce 15 negozi tra supermercati Conad, Petstore e Bricofer nell’intera provincia di Ravenna. Obiettivo del progetto è di essere da stimolo per far conoscere ai più giovani storia, tradizioni ed abitudini di persone (e Paesi) di tutto il mondo per confrontarsi con realtà differenti ed accoglierle nel proprio quotidiano, in una società inclusiva, multietnica e colorata. Per aiutare bambini e ragazzi delle scuole ad apprendere meglio, divertendosi, il percorso è strutturato come un grande gioco, da fare in classe, insieme ai propri compagni e ai docenti.

Infatti, a fronte degli acquisti effettuati nei due punti vendita Conad di Lugo (Conad Superstore di via Taglioni e TuDay di via Ricci Curbastro), per ogni 10 euro di spesa verrà consegnata una tessera che compone un grande puzzle rappresentante il planisfero. I bambini e le bambine potranno portare a scuola le tessere consegnate ai loro familiari, e insieme ai compagni di classe comporranno, giorno dopo giorno, il grande puzzle del mondo: allegro e colorato, riporta le principali caratteristiche dei vari paesi e continenti.

Il racconto e la rappresentazione del mondo fornita dal puzzle potrà quindi essere l’occasione per gli insegnanti per approfondire in aula (in maniera trasversale rispetto alle varie materie scolastiche) abitudini, costumi e anche curiosità di tutti i popoli: dai piatti tipici alle tradizioni più antiche, dalle specificità naturalistiche e paesaggistiche di quel territorio alle opere d’arte più note, così da avvicinare gli alunni anche a consuetudini lontane da quelle di tutti i giorni. Inoltre, il grande cartellone riporta i nomi dei Paesi e dei continenti in più lingue (italiano, inglese, rumeno, arabo e cinese) proprio per essere ancor più inclusivo e rappresentare il multilinguismo che caratterizza la società contemporanea, anche nel mondo della scuola.

L’immagine, una volta completata, rimarrà in classe e accompagnerà l’attività scolastica dell’intero anno; mentre ci sarà tempo fino al nuovo anno per raccogliere le 280 tessere che compongono l’illustrazione. Infatti, l’iniziativa, condotta con la collaborazione di CIA Conad, prende il via sabato 25 novembre, per concludersi il 21 gennaio 2024. Il progetto è rivolto a tutti gli istituti scolastici della città di Lugo: in particolare, le scuole dell’infanzia Capucci, Emaldi e Sacro Cuore, San Giuseppe, La Filastrocca e Fondo Stiliano; le scuole primarie Codazzi Gardenghi e Garibaldi e quelle secondarie di primo grado, Baracca e Gherardi, insieme agli Istituti paritari Sacro Cuore e San Giuseppe. In totale saranno 120 le classi coinvolte e più di 2.600 gli allievi ed allieve. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Lugo, è stata organizzata da Cofra in sinergia con Paolo Roberti di Linee di Comunicazione, studio che si occupa di organizzazione di iniziative rivolte alla comunità e al territorio.

Ogni istituto scolastico aderente riceverà da Cofra la plancia (100 x 140 cm) da mettere in classe e su cui inserire i pezzi del puzzle; una volta che questo sarà terminato, l’insegnante ne invierà una foto all’organizzazione così da poter definire una sorta di classifica. A prescindere da questa, a tutti gli istituti partecipanti sarà consegnato un buono spesa messo a disposizione da Cofra, da spendere per qualsiasi genere di consumo all’interno dei due punti vendita di Lugo.

“Alla base dell’accoglienza e dell’integrazione – afferma Roberto Savini, Presidente Gruppo Cofra – c’è sicuramente la conoscenza. Per questo abbiamo pensato a un progetto per gli studenti e per i giovani, che rappresentano il futuro della nostra società; un gioco e non un concorso, in cui nessuno vince ma tutti possono imparare qualcosa sul mondo che ci circonda, per sentirlo più vicino e al tempo stesso, metaforicamente, ‘costruirlo’. Anche in questo modo Cofra vuole essere vicina al territorio, accompagnando gli istituti scolastici e il loro corpo docente in un percorso didattico utile a far crescere i cittadini di domani”.

“Ringrazio il gruppo Cofra – conclude Luigi Pezzi, vicesindaco del Comune di Lugo che patrocina l’iniziativa – per aver desiderato coinvolgere i nostri studenti ponendoli come protagonisti di questa iniziativa. Le differenti culture e tradizioni sono sempre una grande ricchezza per tutti, ma solo quando si è capaci di vederle come tali. Il nostro tempo urla a gran voce la necessità di porre al centro i valori dell'inclusione, e questo progetto va esattamente in questa direzione”.

Tagliato il traguardo dei 50 anni di attività proprio in questo 2023, Cofra, cooperativa di consumatori che si caratterizza per un’attenzione costante ai clienti, per i quali qualità ed assistenza sono al centro dei servizi, oggi può contare su circa 42mila soci a cui si aggiungono 250 soci lavoratori. A Lugo è presente da luglio 2021, prima con la gestione del TuDay a cui ha fatto seguito, dopo pochi mesi, quella del Lugo Superstore Stuoie.