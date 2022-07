Strada pericolosa: un nuovo percorso ciclo-pedonale protetto a Massa Lombarda

In via Martiri della Libertà e viale della Repubblica a Massa Lombarda, per un importo complessivo di 65 mila euro, il 70% dei quali finanziati dalla Regione, sarà creato un percorso ciclopedonale protetto che permetterà anche l'attraversamento in sicurezza della trafficata strada statale 253 San Vitale grazie ad apposita segnaletica e illuminazione. La riqualificazione complessiva, per oltre 200 metri, interessa anche il tratto pedonale di via Martiri della Libertà fino all'intersezione con via XX Settembre. Il progetto, redatto dalla struttura tecnica comunale guidata dall'ing. Stefania Montanari, è già stato affidato e ora è in fase di stipula il contratto, dopo l'avvenuta aggiudicazione, in vista della realizzazione dei lavori.

Per il sindaco Daniele Bassi, che nel suo comune ha anche la delega ai Lavori Pubblici, "si tratta di un importante intervento, coerente con la volontà di rendere sempre più sicuro l'utilizzo delle nostre strade, in particolare da parte delle utenze più deboli, quali ciclisti e pedoni. Quest'opera riveste maggior rilevanza oggi, in un momento di straordinaria difficoltà per tutti gli enti locali alle prese con le incertezze e le difficoltà che derivano soprattutto dall'aumento delle varie utenze e dal difficile reperimento delle risorse prime necessarie alla loro realizzazione. Un plauso va alla nostra struttura tecnica, capace di accedere a finanziamenti regionali, grazie alla qualità del progetto proposto a beneficio dell'intera cittadinanza".