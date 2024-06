La strada cede sotto la ruota del camion: pompieri in azione per 'liberare' l'autospurgo

Uno sfortunato incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì a Ravenna. E' accaduto in via Toscana, nel quartiere San Biagio, dove una ditta di autospurghi stava operando presso un'abitazione della strada. Improvvisamente l'asfalto sotto la ruota posteriore destra del camion, parcheggiato lungo la via, ha ceduto finendo per intrappolare il mezzo. Secondo un primo riscontro pare che il veicolo fosse parcheggiato nei pressi di un recente lavoro di rifacimento idraulico che aveva comportato un intervento sul manto stradale. Sul posto si sono subito portati i Vigili del Fuoco, intervenuti per liberare il mezzo pesante incastrato nella buca, e gli agenti della Polizia Locale di Ravenna.