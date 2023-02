Nella via 'fantasma' non arrivano i corrieri e i bidoni della differenziata. L'assessore: "Segnalate a Google"

C’è una via fantasma a Faenza, in Borgo, a poca distanza da via Lesi. Introvabile da chiunque utilizzi le mappe di Google. La questione è approdata in consiglio comunale visto che dal prossimo lunedì entrerà definitivamente in vigore la modifica del sistema di raccolta dei rifiuti cittadino. A portare le criticità con cui convivono i residenti di via Bice Montuschi sui banchi consiliari è stato il consigliere Massimo Zoli di Progetto Civico Faentino che ha presentato un’interrogazione specifica. “I residenti di via Montuschi pagano la Tari regolarmente, ma oltre ad avere difficoltà nella ricezione quotidiana di pacchi da parte dei corrieri, non hanno nemmeno ricevuto informazioni, nè bidoni a loro destinati da parte di Hera, e sembra che la via non sia nemmeno presente nell'app Il Rifiutologo” ha spiegato il consigliere, chiedendo numi alla giunta. Possibile che la via pubblica, regolarmente accessibile, e mappata non esista?

A spiegare come stanno le cose è stato l’assessore all’ambiente Luca Ortolani che ha evidenziato: “Via Bice Montuschi è una porzione di strada che è stata ceduta a seguito di un’urbanizzazione non completa. Risulta una strada pubblica a tutti gli effetti, e la via è correttamente mappata. Sono inoltre state fatte diverse segnalazioni. Purtroppo però Google continua a rifiutare l’inserimento di via Bice Montuschi nel proprio sistema, col risultato che effettivamente tutti gli applicativi che si appoggiano su quei database non comprendono la strada”. Che fare dunque? Per quanto concerne la questione rifiuti: “C’è stato un disallineamento dei tempi - spiega l’assessore -, abbiamo però verificato, segnalato e sollecitato Hera, nei prossimi giorni e comunque prima del 27 febbraio i tecnici incaricati si recheranno in quella strada. I cittadini che risiedono lì sono regolarmente censiti nel database della Tari sebbene metà condominio risulti residente in via Montuschi e l’altra metà in via Bice Montuschi. La questione comunque sarà favorevolmente risolta nei prossimi giorni”. Per quanto riguarda invece il fatto che Google non contempli nel proprio database la reale esistenza della strada non ci sarebbero altre soluzioni se non le segnalazioni personali: “Da questo punto di vista non c’è altro da fare - ha detto l'assessore -, se non invitare tutti i cittadini a segnalare personalmente all’app di Google che in quella zona c’è un problema e che la strada deve essere mappata”.