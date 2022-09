Strada pericolosa, partono i lavori a Conselice: viabilità modificata

Da martedì 20 a venerdì 23 settembre compresi, salvo eventuali proroghe dovute al meteo, via Selice sarà chiusa al traffico dalle 7 alle 17.30, dall'incrocio con via Biscie fino all’intersezione con via Di Vittorio, nel territorio di Conselice. La chiusura è necessaria per consentire all’Ufficio Lavori pubblici del Comune di Conselice di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria del verde comunale e messa in sicurezza del tratto stradale. L’area di intervento infatti è stata visionata dal personale tecnico comunale e giudicata pericolosa per il traffico in transito, in particolare per i mezzi pesanti.

Sarà garantito il transito ai residenti e saranno indicate tutte le deviazioni verso via Biscie per chi proviene da San Patrizio e verso via Di Vittorio per chi proviene da Conselice. L’intervento sarà eseguito dalla ditta Bama Global Service Srl di Coriano, affidataria del servizio di manutenzione del patrimonio verde comunale.