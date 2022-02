Strada pericolosa, Perini (de Pascale sindaco): "Un nuovo velox a Santo Stefano"

"Sempre più urgente l'installazione di un velox a Santo Stefano": a lanciare l'allarme è Daniele Perini, capogruppo di lista de Pascale sindaco. "Il problema di una viabilità più sicura continua a rappresentare una criticità assai sentita anche nelle località del forese - spiega il consigliere - pur apprezzando gli sforzi che l’amministrazione comunale sta portando avanti da tempo in questa direzione. Il tratto di via Cella-centro abitato Santo Stefano dal civico 413 al 463 (zona Chiesa) continua a configurare un quadro di elevata pericolosità per gli abitanti/cittadini che vi risiedono e per chi vi transita a piedi".

"Sono intervenuti, infatti, in più occasioni vigili urbani e carabinieri, costatando come automobili, moto e camion sfreccino a elevatissima velocità in questo tratto di via Cella, caratterizzato tra l’altro dall’essere tutto in rettilineo - conclude Perini presentando un'interrogazione in merito - Si chiede al sindaco, nonché Presidente della Provincia, e alla Giunta di prendere in esame con tempestività la situazione e di provvedere, quale valido deterrente, all’installazione di un autovelox funzionante 24 ore su 24, preferibilmente di nuova generazione, tipo quelli già presenti in zona Mirabilandia e in via Dismano (Osteria)".