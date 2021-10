Strada provinciale chiusa al traffico per consentire i lavori al ponte: come cambia la viabilità

Martedì 19 ottobre, dalle 8 alle 16, sarà interrotta la circolazione lungo la strada provinciale 61 via Madonna della Salute (dall’incrocio con via Fabretti all’incrocio con via Celletta) a Solarolo per consentire il rifacimento del ponticello sullo scolo consorziale rio Barbiano, sulla strada comunale via Rio (nel Comune di Cotignola).

Il transito dei veicoli leggeri (al di sotto di 3,5 tonnellate di massa) seguirà i percorsi di deviazione sulla viabilità locale comunale e in particolare lungo via Fabretti, via Celletta, via Molinello Ponente. Il transito dei veicoli pesanti (al di sopra delle 3,5 tonnellate) seguirà i percorsi di deviazione sulle strade provinciali 48 Molinello Dal Rio Cà Vecchia, 22 Pilastrino San Mauro, 7 San Silvestro Felisio e 10 Canale di Solarolo. Restano esclusi dal divieto i residenti nella zona interdetta e i mezzi di soccorso e di pronto intervento in servizio.