La strada provinciale riapre a 7 mesi dal crollo dell’argine: "Un importante traguardo"

È stata riaperta alla circolazione venerdì la strada provinciale 26 (via Fiumazzo) in località Cà di Lugo, nel comune di Lugo. A seguito degli intensi fenomeni alluvionali del maggio scorso, la strada era risultata completamente distrutta. Col crollo dell’argine erano inoltre franate anche tutte le golene di valle occludendo il letto fluviale che aveva pertanto deviato completamente il proprio corso in campagna.

Successivamente la Regione Emilia-Romagna ha ripristinato gli argini del fiume Santerno e per effettuare i lavori, in pochi mesi, la Provincia ha messo a disposizione dei cantieri le strade prospicenti gli argini. Così, il 12 dicembre, la Provincia ha potuto dare avvio ai lavori di ricostruzione del tratto di strada completamente distrutto dall’alluvione.

“Grazie alla stretta collaborazione tra Provincia di Ravenna e Comune di Lugo - dichiarano il presidente della Provincia Michele de Pascale e il consigliere delegato per le strade e la viabilità Nicola Pasi - in soli dieci giorni siamo riusciti ad operare una prima riapertura funzionale della strada provinciale 26 Fiumazzo. I lavori proseguiranno, sempre in stretta collaborazione tra i due enti, per il completo ripristino dell’intero ambito stradale”.

"Quello di oggi – aggiunge il sindaco di Lugo Davide Ranalli - è un primo importante traguardo che ripristina la normale viabilità dopo l'alluvione dello scorso maggio. L'attesa era necessaria per consentire i lavori di messa in sicurezza dell'argine del Santerno ma possiamo dire che questo è un piccolo, grande, regalo di Natale che siamo stati in grado di fare a pochi giorni dalla presa in carico della strada da parte della Provincia di Ravenna. Ora avanti con il cantiere per ripristinare completamente la strada".