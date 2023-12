La Strada del Sangiovese premiata ai 'Food and Wine Drink Awards'

C’è anche la Strada del Sangiovese (Strada della Romagna) tra i vincitori dei Food and Wine Awards 2023, il premio annuale attraverso cui il magazine internazionale specializzato in lusso e benessere Lux Life celebra le migliori esperienze che in questi settori coniugano con successo qualità e creatività.

La Strada dei vini e dei sapori attiva nella provincia di Ravenna e che conta circa settanta soci tra aziende agricole e vitivinicole, agriturismi, alberghi, ristoranti e istituzioni è stata segnalata come realtà d’eccellenza nella categoria “Best Food & Wine Tourism Firm” per la sua capacità di proporre in chiave enoturistica esperienze di viaggio, vacanza o semplice svago sul territorio in cui la conoscenza e la degustazione dei migliori prodotti agricoli e vini di qualità locali si unisce all’approfondimento dei tesori artistici, storici e naturalistici.

Oltre a un’attività di promozione continua degli itinerari enogastronomici attivi, due sono i progetti speciali portati avanti negli ultimi anni dalla Strada del Sangiovese su questo fronte. Il primo è “Romagna a tu per tu”, un insieme di esperienze di turismo attivo che si possono vivere durante l’intero anno presso le sedi dei soci dell’itinerario, entrando in stretto contatto con chi ogni giorno produce cibi e vini tipici tutelando il territorio: si va dalla tradizionale visita in cantina con degustazione a laboratori di pasta artigianale, passando attraverso colazioni nelle tende contadine, yoga in vigna e altre proposte.

Il secondo progetto è “Sulla buona Strada”, che propone un ricco calendario annuale di appuntamenti itineranti in cui i prodotti agricoli Dop, Igp e tradizionali della provincia di Ravenna entrano nei musei, creano ponti con la cultura e diventano protagonisti di esperienze di turismo lento tra i paesaggi di collina e pianura più suggestivi in un mix unico di emozioni da sorseggiare con gusto e con cui riempirsi gli occhi, il cuore e la mente.